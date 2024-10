Diga-me seu signo e eu direi que filme de terror você é (e onde assisti-lo): Aquário é ‘Annabelle’

Faltam apenas algumas horas para o Halloween e a melhor forma de comemorar em casa é com uma maratona de filmes de terror, mas se você está cansado de assistir sempre os mesmos, a astrologia pode te ajudar.

Os doze signos do Zodíaco se distinguem entre si porque cada um possui traços e características únicas que não só medeiam sua personalidade, mas também seu destino e relacionamentos.

Muitas pessoas os utilizam para conhecer a si mesmas, seus pontos fortes e fracos. E esse conhecimento, entre outras coisas, pode nos ajudar a encontrar um filme de terror que nos represente.

No entanto, você não precisa fazer essa tarefa. O astrólogo e cinéfilo mexicano Esteban Madrigal compartilhou uma lista de “signos como filmes de terror” que podem servir de guia.

Na publicação feita no perfil de Instagram da Millennial Astrology, uma das maiores comunidades online de astrologia que existe, lembra que “aplica-se ao Sol, à Lua e ao Ascendente”.

Filmes de terror de acordo com o seu signo do zodíaco para assistir no Halloween

Quer saber qual filme corresponde ao seu signo do Zodíaco, segundo o autor de Millennial Astrology: Finding Your Story in the Stars? Continue lendo para descobrir.

Áries

O filme de terror que representa este signo é ‘A Noite do Demônio’. Pode ser visto no Apple TV+.

Touro

O filme de terror que representa este signo é ‘Barbarian’. Pode ser visto na Netflix.

Gêmeos

O filme de terror que representa este signo é ‘Jogo da Morte’. Pode ser visto na Netflix.

Câncer

O filme de terror que representa esse signo é ‘Sexta-feira 13′. Pode ser visto no Max.

Leão

O filme de terror que representa esse signo é ‘Pearl’. Pode ser visto no Max.

Virgem

O filme de terror que representa esse signo é ‘Midsommar: o terror não espera a noite’. Pode ser visto no AppleTV+.

Libra

O filme de terror que representa esse signo é ‘Smile’. Pode ser visto na Netflix.

Escorpião

O filme de terror que representa esse signo é ‘Terrifier’. Pode ser visto no Prime Video.

Sagitário

O filme de terror que representa esse signo é ‘Halloween’. Pode ser visto no Prime Video.

Capricórnio

O filme de terror que representa esse signo é ‘A Freira’. Pode ser visto no Max.

Aquário

O filme de terror que representa esse signo é ‘Annabelle’. Pode ser visto no Max.

Peixes

O filme de terror que representa este signo é ‘A Hora do Pesadelo’. Pode ser visto no Max.