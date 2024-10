Aproveitando o clima de Halloween, o CasinoAus lançou um enigma arrepiante que reúne alguns dos vilões mais icônicos e brutais da história do terror, incluindo figuras lendárias como Mike Myers e Mick Taylor.

Você consegue desafiar as probabilidades e provar que é um verdadeiro especialista em terror? Confira a imagem:

Halloween: consegue encontrar os 5 vilões de clássicos filmes de horror na imagem em 2 minutos? (Reprodução/Divulgação)

Neste cenário de crime sombrio e intrigante, cinco vilões aterrorizantes estão habilidosamente escondidos, testando a habilidade dos entusiastas de quebra-cabeças que se aventuram a se tornar detetives.

A tarefa é identificar esses personagens infames em meio a uma rede de iscas astutas, que tornam a busca ainda mais desafiadora.

Segundo a plataforma, o tempo médio necessário para localizar todos os cinco vilões é de 1 minuto e 31 segundos. No entanto, alguns amantes do terror se depararam com tanta dificuldade que acabaram desistindo após vários minutos de frustração.

A dificuldade média para encontrar todos é de 74,4%.

Se você não conseguiu encontrá-los todos, não se preocupe! Role para baixo para descobrir os esconderijos desses vilões aterrorizantes. Prepare-se para um verdadeiro desafio e coloque suas habilidades de detetive à prova!

Confira as respostas:

Parabéns por concluir o desafio! Você se destacou como um verdadeiro especialista em terror, desvendando os mistérios e encontrando todos os vilões escondidos. Sua habilidade de observação e perspicácia foram impressionantes!

