As chuvas de meteoros serão as protagonistas: os eventos astronômicos que enfeitarão o céu em novembro de 2024

Depois da assustadora festa de Halloween que se celebra no dia 31 de outubro, começa um mês onde o céu nos dará espetáculos de luzes e cores e as chuvas de meteoros Táuridas e Leônidas serão as estrelas.

Para os amantes da astronomia, novembro é um mês que se destaca pela presença de uma Superlua, tradicionalmente conhecida como “Lua do Castor”, bem como de conjunções planetárias que irão enriquecer o espetáculo no céu.

Lua perto de Vênus

É o primeiro evento e será no dia 4 de novembro, quando o satélite da Terra estará localizado próximo a Vênus, ambos na constelação de Ophiuchus, segundo o portal especializado StarWalk. A conjunção ocorrerá às 1h16 e tanto a Lua quanto Vênus poderão ser observadas a olho nu.

Ocultação lunar de Saturno

Acontecerá no dia 11 de novembro, onde observaremos como a Lua se aproximará novamente de outro planeta, desta vez de Saturno, embora o faça em maior medida, causando uma ocultação do planeta.

Ambos dentro da constelação de Aquário, podem ser observados a olho nu ou com binóculos às 2h36.

Chuva de meteoros Táuridas

O céu brilhará em duas datas em que a chuva de meteoros poderá atingir sua intensidade máxima, nos dias 4 e 5 de novembro serão as Táuridas do Sul, enquanto as do Norte poderão ser vistas entre 11 e 12 de novembro.

Superlua

A Lua cheia se tornará a única protagonista do céu noturno no dia 15 de novembro, atingindo sua plenitude máxima às 22h29.

Esta Lua é chamada de Lua Congelada pela tradição norte-americana, pois marcou o momento em que os rios começam a congelar. Também é conhecida como Lua do Castor porque nessa época começaram a ser colocadas armadilhas para esses animais.

É também uma Superlua, pois parecerá 6,5% maior e 12,8% mais brilhante que a lua cheia média.

Chuva de meteoros Leônidas

Esta chuva de meteoros durará quase todo o mês de novembro, mas atingirá seu pico de atividade em 17 de novembro.

Segundo a National Geographic, esta chuva costuma oferecer entre 10 e 20 meteoros visíveis por hora. No entanto, este ano o seu pico de atividade ocorrerá algumas horas após a Lua Cheia e o nível de clareza que proporciona dificultará a observação de meteoros.