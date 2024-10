A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta A Imperatriz

Respostas e finalizações marcam sua vida a partir de agora positivamente. Permita-se tomar o controle novamente e lute pelo seu sucesso no presente e futuro; o passado deve apenas ser aceito e superado.

Capricórnio – Carta do Louco

Hora de trilhar um novo caminho, muito mais autêntico. Apenas tenha cuidado para não cair em ilusões e comece a olhar as coisas como elas são. Ao fazer as pazes com verdades difíceis você se liberta e vive os desafios com mais otimismo.

Aquário – Carta O carro

Esforços podem ser compensados, no entanto é preciso não cair nas armadilhas do ego e se apressar pressionando os envolvidos. Se existem desacordos no amor, é hora de buscar as energias e comunicação positiva para que as coisas se desenrolem de forma tranquila novamente.

Peixes – Carta O Mago

Hora de confiar na sua intuição e na sua habilidade de saber o que fazer para tomar iniciativas ou colocar algo importante em prática. Abra bem seus olhos para absorver lições de outras pessoas ou aprender no caminho em que trilha. Oportunidades podem chegar.