O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Sagitário – Carta 4 de Paus

Momento em que a vida passa por uma maior conexão com os prazeres e as paixões. Parcerias importantes e férteis podem acontecer, o que contribuiu para que desejos sejam feitos realidades. Novos pactos e compromissos. Dando um passo concreto.

Capricórnio – Carta 3 de Copas

Existem soluções acontecendo em sua vida e o colocando em destaque de uma maneira muito positiva; reconhecimento amável e fraterno daqueles que o rodeiam. Os assuntos familiares podem entrar em destaque. Novas perspectivas no amor pedem que você evite os conflitos e priorize os lados positivos.

Aquário – Carta 2 de Paus

As parcerias ganham um espaço especial em sua vida e podem acontecer na amizade, romance ou até mesmo em atividades que envolvem estudos e trabalho. Lembre-se de buscar certa estabilidade e não deixar os impulsos agirem de forma negativa. Previna-se de acidentes.

Peixes – Carta 8 de Paus

Entrando em um momento no qual a vida é compartilhada com as pessoas que são consideradas importantes. Apenas tenha cuidado para não entrar em confrontos e acabar transformando momentos prósperos em algo que trará consequências para as relações.