4 perfumes com cheiro de livros que você vai adorar pela sobriedade e luxo

Perfumes com cheiro de livros

Explorar entre perfumes que cheiram a livros é mergulhar num mundo sensorial onde os aromas evocam emoções, memórias e sensações únicas.

Estas fragrâncias transportam quem as usa para uma dimensão de sofisticação e requinte inspirada na literatura e na criatividade, composta por aromas amadeirados que lhe darão sobriedade, recomendados pela Vogue.

Perfumes com cheiro de livros perfeitos para mulheres neste 2024

Byredo, Bibliothèque

É uma fragrância da renomada casa Byredo, lançada em 2017. Inspirada na aura de uma antiga biblioteca rica em história, esta fragrância combina notas cativantes de ameixa, canela, violeta, bétula e baunilha. É uma mistura harmoniosa que evoca a solenidade e a riqueza de um espaço repleto de saberes atemporais.

Diptyque, L’Eau Papier

Este perfume, apresentado em 2015, representa a evolução de uma folha de papel em branco que gradualmente se enche de tinta e vida. As notas de saída incluem madeiras, almíscar, arroz cozido no vapor e mimosa, numa combinação suave e etérea que simboliza o processo criativo na sua mais pura essência. L’Eau Papier é um convite à exploração da imaginação e da poesia através do olfato.

Courrèges, Le Messager

Lançado em 2018, capta a elegância e a paixão da correspondência amorosa através de suas notas selecionadas. Com base de bergamota, baunilha, absoluto de jasmim e um intrigante acorde de tinta azul, esta fragrância exala um ar romântico e misterioso.

Tom Ford, Black Lacquer

Lançado em 2016, é uma interpretação luxuosa e sofisticada de tinta e couro. Com o distintivo acorde de tinta preta em sua composição, combina-se magistralmente com notas de olíbano e madeira de ébano de Makassar. Este requintado equilíbrio de elementos cria uma fragrância envolvente com nuances quentes e um toque de couro elegante. O frasco Black Lacquer é inspirado na antiga arte de lacar madeiras preciosas.