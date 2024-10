Pesquisa revela que mais de 57% dos usuários de site Sugar são homens casados

Atualmente, existem diversos sites de relacionamento, tanto gratuitos quanto pagos, que podem ser uma boa opção para pessoas que procuram relacionamentos amorosos ou algo mais.

E, o que tem ganhado cada vez mais notoriedade são os apps para pessoas que procuram uma relação voltada para conectar ‘sugar daddies/mommy’ (pessoas bem-sucedidas que atuam como patrocinadores) e ‘sugar babies’ (jovens que buscam alguém que acrescente em sua vida), como é o caso do MeuPatrocínio.

No entanto, o que muitas pessoas são sabem é que, conforme uma pesquisa da plataforma pioneira em relacionamentos Sugar na América Latina, 245.067 mil usuários do site, residentes no estado de São Paulo, são homens casados.

Vale destacar que o estado ocupa o primeiro lugar no ranking nacional com maior número de cadastrados no MeuPatrocínio, com um total de 4.718.840 milhões de pessoas somente nessa região.

“O fato de tantos homens casados buscarem relações Sugar mostra como as formas de se relacionar estão mudando. Muitos estão em busca de algo que sentem falta em suas relações desgastadas e ‘tradicionais’, como diálogo, compreensão ou até a sensação de liberdade que parece ter se perdido no casamento”, declarou Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos da plataforma.

“Claro, isso jamais justificaria uma traição, e o ideal é sempre buscar o diálogo aberto com sua parceira. Resolver as questões de forma honesta é sempre a melhor saída; inclusive, a maioria dos relacionamentos Sugar é monogâmica.”

Dos Sugar Daddies cadastrados, 57,74% são homens casados

Atualmente, o estado de São Paulo é o líder em número de usuários na plataforma MeuPatrocínio com um total de 4.718.840 pessoas, o que representa 37% do total de usuários da plataforma. Dentre esses, 424.389 são Sugar Daddies. Confira a divisão deles:

- Casados: 245.067 (57,74%) – a maioria

- Solteiros: 99.457 (23,43%)

- Divorciados: 75.814 (17,86%)

- Viúvos: 4.051 (0,95%)

Entretanto, quando o assunto são as Sugar Babies, o panorama muda um pouco. Em São Paulo, elas somam 3.036.362 milhões. Veja a divisão:

- Casadas: 72.158 (2,37%)

- Solteiras: 2.719.692 (89,57%) – a maioria

- Divorciadas: 237.706 (7,82%)

- Viúvas: 6.806 (0,22%)