Como usar a estampa xadrez, tendência atual e que te deixa elegante e com estilo

O mundo da moda assistiu recentemente ao ressurgimento da estampa xadrez como uma tendência que conquistou tanto looks casuais quanto looks mais sofisticados.

ANÚNCIO

Este desenho geométrico tem-se revelado versátil e intemporal, projetando um ar descontraído mas elegante que sem dúvida irá captar a atenção em qualquer ocasião.

Como usar a estampa xadrez?

A estampa xadrez se destaca pelo impacto visual, graças ao alto contraste entre a base e as linhas que a compõem. Essa característica o torna a escolha ideal para quem busca adicionar um toque de originalidade e estilo aos seus looks.

Uma dica para usar este ano é com overshirts para combater o frio ou como peça central de um look, mas usar outras peças monocromáticas para criar um look totalmente sofisticado.

Por exemplo, se você optar por um casaco xadrez em tons coloridos, você pode equilibrar o visual escolhendo roupas em tons que estejam presentes no casaco.

Combinar jeans básico com bota e top em tons parecidos será a chave para destacar sua overshirt e conseguir um look harmonioso e estiloso, caso você prefira esta segunda opção que já foi usada por celebridades como Blake Lively e similares.

ANÚNCIO

Outra dica que os especialistas compartilham é controlar o tamanho da estampa e gerar harmonia visual com o restante das combinações. Não experimente texturas contrastantes; em vez disso, tente fazer com que a combinação pareça um todo. Sim, você pode usar tecidos diferentes, mas da mesma cor.

O estampado xadrez posiciona-se como uma tendência que continuará a dar o tom no mundo da moda até 2024. Se pretende dar um toque de frescura e distinção aos seus looks não hesite em incorporar este padrão nos seus looks do dia a dia e ocasiões especiais, mostrando sua criatividade e estilo único.