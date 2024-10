As mensagens deste domingo para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot

Confira as mensagens deste domingo (27) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

Em vez de tomarmos decisões influenciadas pelo cansaço, sempre temos a opção de não fazer absolutamente nada, de não ceder à pressão. O tarot destaca que amanhã é outro dia e, se nos sentirmos melhor, poderemos fazer as coisas de forma mais consciente.

Signo de Touro - De 20 de abril a 20 de maio

É importante não permitir que determinadas situações se arrastem, principalmente se estiverem tirando suas forças ou deixando-a/o infeliz ou doente. Tudo tem solução.

Signo de Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

É importante não deixarmos de aproveitar cada oportunidade que surgir e, se não aparecer, devemos criá-las. Bata às portas e mostre seu trabalho. Vença sua timidez e faça por si, pois mais ninguém o fará.

Signo de Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

A amargura do passado e a ansiedade do futuro nos prejudicam de tal maneira que, às vezes, os danos se tornam irreparáveis. Repare no que isso causa: não vivemos o momento que, de fato, é o que temos: o agora.

Signo de Leão - De 23 de julho a 22 de agosto

Nunca perca a confiança em si mesma/o e em suas capacidades, pois esse é o caminho para a realização, tanto no plano material quanto espiritual. A confiança é um dos pilares mais importantes que compõem nossa estrutura, e ela é, ou deveria ser, saudável.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

No tarot, a Roda da Fortuna indica que algo inesperado pode acontecer, dando início a um novo ciclo de vida e aprendizado. Eis que o carrossel dá mais uma volta.

Com informações do site Selfie PT