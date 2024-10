Isso é o que os casais devem fazer antes de ter filhos para fortalecer o amor

Tem coisa melhor do que estar em uma relação com o amor da sua vida? É sobre ter alguém para dividir diariamente os altos e baixos da vida, confiar medos e segredos mais profundos, e fazer planos para o futuro.

E, nesses planos, os filhos podem estar incluídos, por exemplo. No entanto, antes de dar esse enorme passo, é importante que o relacionamento esteja fortalecido.

Sendo assim, que tal descobrir agora mesmo o que todo casal deve fazer antes da chegada das crianças para que estejam em um bom momento pessoal e a dois? Confira 6 coisas a seguir, extraídos do portal Soy Carmín:

Viagens

É a melhor oportunidade para fortalecer a ligação emocional, livres de distrações, cuidando das necessidades um do outro e descobrindo como estar em harmonia.

Viajar também ajuda a fortalecer o amor de casal depois dos filhos. Por isso são recomendadas aquelas escapadelas românticas. A ideia é entender que ambos devem ter um tempo juntos além de seus papeis de pai e mãe.

Aceitar defeitos mutuamente

É importante que vocês se aceitem como são e que os defeitos ou coisas que não gostam um no outro estejam em um nível tolerável e não onde sejam sempre um problema.

A lição aqui é reconhecer que apesar dos títulos de mãe e pai, ambos são humanos e se complementam no que é bom e no que não é tão agradável assim.

Reconhecer seus pontos fortes

É precisamente o oposto do anterior. Todas as pessoas possuem qualidades interessantes que as definem, que as tornam mais aptas para determinadas tarefas e não se trata de isto ser para homens ou daquilo para mulheres, mas sim de fazer o seu melhor.

Ter estabilidade econômica

Os filhos são caros e se, como casal, vocês não tiverem independência econômica, será mais difícil consegui-la com a chegada das crianças. Quer um ou ambos trabalhem, podem satisfazer as necessidades da família que estão a criar sem terem de depender de outros.

Trabalhar as inseguranças pessoais e superar o passado

Quando uma pessoa dá o seu melhor em tudo que faz, as coisas funcionam. Isso vale também para o casal e para o cuidado dos filhos, porque eles não aprendem com o que falam, mas com o que veem vocês fazer.

Se desejam que seus filhos sejam autoconfiantes, que acreditem em seus pontos fortes e que não sejam impedidos por suas falhas, terão que curar feridas do passado e enfrentar as inseguranças que os atrasaram.

Criar acordos sobre a futura vida familiar

Aqui é sobre planejar, decidir em conjunto (não impor) quando ter filhos, quantos e como a situação irá mudar quando eles chegarem. É importante que como casal vocês tenham objetivos para o futuro e que considerem as crianças neles.