Deliciosos e coloridos: gelateria vai além do tradicional com sabores de pipoca e unicórnio

Tendência no mercado de sorvetes e gelatos, os sabores atuais das maiores marcas do ramo são instagramáveis e vão muito além dos clássicos com frutas e chocolates. Ao longo do ano, as redes se inspiram em datas comemorativas ou influências da cultura pop para surpreender e encantar o público.

Na Cuor di Crema, gelateria artesanal de método italiano, eventos como Dia das Mães, dos Pais, Festa Junina e até Halloween já foram motivo de produtos temáticos. Agora, a aposta é nos sabores exclusivos de pipoca e unicórnio, em edição limitada de 10 de outubro a 30 de novembro.

“Investir em produtos temáticos é uma forma de aproximar o consumidor e proporcionar novas experiências, que vão além do paladar. Ao trazer sabores como Pipoca e Unicórnio, criamos um elemento lúdico e inusitado que cativa tanto o público infantil quanto os adultos. Nosso objetivo é mostrar que o gelato pode ser mais do que uma sobremesa, pode ser diversão, memórias e criatividade”, afirma Álan Torres, diretor geral da Cuor di Crema.

Disponíveis a partir de R$ 16,50 no tamanho P de casquinha ou copinho, os novos sabores juntam-se aos clássicos da rede, com opções de frutas, chocolate e muito mais. Há, ainda, a possibilidade de adicionar toppings como doce de leite argentino, pistache, creme de avelã, chantilly, cerejas ou chocolates Hershey’s®, Oreo®, Ovomaltine® e M&Ms® pelo valor de R$ 5,50.

Conheça mais sobre os lançamentos temáticos do Dia das Crianças:

Pipoca

Sorvete sabor pipoca Cuor di Crema - Foto: Divulgação

Com a mistura única de crocância e maciez da pipoca, o gelato exclusivo da Cuor di Crema surpreende pelo sabor caramelizado e consistência única, com pedacinhos de pipoca em cada bola.

Unicórnio

Sorvete unicórnio Cuor di Crema - Foto: Divulgação

Destacando o colorido lúdico das criaturas mágicas, o gelato de unicórnio tem sabor de algodão doce e marshmallows, com toppings de granulado colorido, encantando público de todas as idades.

Cuor di Crema em São Paulo (Capital)

Moema: Av. Lavandisca, 717 B, Moema | Shopping Vila Olímpia: Rua Olimpíadas, 360 | Shopping Jardim Pamplona: Rua Pamplona, 1704 | Tietê Plaza Shopping: Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465, Jardim Iris | Open Mall Nações Unidas: Av. das Nações Unidas, 17007, Várzea de Baixo

Cuor di Crema na grande São Paulo

Park Shopping: Alameda Terracota, 545, Cerâmica, São Caetano do Sul

Cuor di Crema no Rio de Janeiro

Shopping Pirata’s: Estrada das Marinas, 91, Praia do Jardim, Angra dos Reis (RJ)

Cuor di Crema no Nordeste

Terrazo Shopping: Cruzamento da CE-040 e Rod. 4º Anel Viário, Eusébio (CE) | Shopping Rio Poty: Avenida Marechal Castelo Branco, 911, Porenquanto, Teresina (PI)

Sobre a Cuor di Crema

Rede fundada em 2012 que respeita as tradições e os processos de produção das legítimas gelaterias italianas que garantem produtos 100% naturais, sem adição de gordura, aromatizantes e conservantes. O gelato Cuor di Crema tem uma lista extensa de sabores autênticos, são mais de 90 receitas que proporcionam uma experiência única por seu preparo com matérias-primas nacionais e importadas, além do uso exclusivo de frutas in natura.

No cardápio, estão também variadas opções de cafés, sobremesas e salgados. Para os interessados em empreender na marca, são dois modelos de negócios: quiosque e loja. Saiba mais aqui.

