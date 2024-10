As mensagens deste sábado para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot

Confira as mensagens deste sábado (26) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

O tarot de hoje destaca: Apesar de não haver fórmulas mágicas, uma coisa é certa, só podemos estar de bem com a Vida se nos libertarmos do peso que carregamos permanentemente.

Signo de Touro - De 20 de abril a 20 de maio

O tatot destaca que é é preciso avaliar a vida para depois mudar. Converse com pessoas em quem confia, com aquelas mais experientes ou que possuem mais ferramentas. Depois, tome uma decisão.

Signo de Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

Trabalhe as circunstâncias com um bom plano e boas estratégias, e dê um passo à frente para que sua aventura terrena seja mais do que positiva; que seja alegre e única!

Signo de Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

A recomedação do tarot é: Agradeça todos os dias por algo e compartilhe essa gratidão com os seus. Reúna sua família e amigos e comemore o simples fato de estar viva/o.

Signo de Leão - De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot de hoje indica que você está a um passo de uma transformação pessoal que trará uma nova realização interna, podendo também se refletir, posteriormente, em níveis profissional ou afetivo.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O tarot destaca: resistir à mudança e ir contra a vontade da vida é um erro. Nosso poder pessoal não consegue impedir alguns acontecimentos que fazem parte do crescimento da nossa alma.

