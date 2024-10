Seu Zé mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão - Cartas 1 e 16

Quem foi e é bom colherá os frutos. Você encanta as pessoas e pode conquistar algo muito importante com sua sorte e carisma, continue sem medo!

Virgem – Cartas 35 e 28

Compreenda que os caminhos se abrem de diferentes formas, inclusive com partidas. Busque as respostas com calma e saiba avaliar aquilo que merece uma segunda chance ou não.

Libra – Cartas 19 e 18

Tem gente sofrida que só está assim porque insiste naquilo que faz mal e já mostrou que só trará tristeza. A teimosia nem sempre é inteligente e faz a vida entrar em ciclos de dificuldade.

Escorpião – Cartas 14 e 20

Amor nenhum faz milagre e muda quem não quer evoluir positivamente. Tenha isso em mente para não se fazer de cego diante de bandeiras vermelhas e comportamentos ruins. Algo pode chegar ao fim.