Vídeo flagra o momento em que mulher destrói carro marido após flagrá-lo em suposto bar de prostituição

Circula nas redes sociais um vídeo que mostra uma mulher supostamente enfurecida destruindo o carro do marido.

Como detalhado pelo site Metrópoles, o caso teria acontecido depois de flagrá-lo estacionado em frente a um suposto bar de prostituição em Ceilândia, no Distrito Federal.

O momento, captado por câmeras de segurança, registra a ação da mulher enquanto ela avança em direção ao veículo.

Ainda de acordo com as informações, até o momento, não há informações sobre o desfecho do caso, mas a gravação rapidamente viralizou.

O caso também gerou debate nas redes, com algumas críticas e outras pessoas concordando com a situação.

“Aos comentários “condenando” a mulher, obviamente que isso vai gerar danos materiais, mas já pensaram que isso é “pequeno” em comparação ao abalo psicológico que ela teve no momento? Carro.. Conserta, troca! Agora, o que ele fez, isso sim é um dano irreparável”, comentou uma.

Outra pessoa escreveu: “E os danos psicológicos e emocionais? Conheço uma excelente advogada especialista em relação abusiva que ama casos como este”.

No entanto, outro argumentou: ‘Destruindo o próprio patrimônio”. Confira o registro:

