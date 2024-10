Demi Moore é dessas atrizes com um estilo simples e básico que atrai os olhares

O look simples e aplaudido de Demi Moore que todos podem ter por apenas 10 dólares

Aderir ao básico para eventos ou tapetes vermelhos pode gerar polêmica porque os fãs esperam ver seus artistas usando vestidos elegantes dos estilistas mais famosos. Demi Moore é uma daquelas atrizes cujo estilo simples chama a atenção de qualquer pessoa.

E isso foi demonstrado pela atriz de 61 anos, que assistiu à peça “Sunset Blvd”, de Andrew Lloyd Weber. na cidade de Nova York com seu icônico Chihuahua Pilaf e posou para fotos nos bastidores, exibindo seu suéter cinza simples, mas atemporal, de gola redonda, que inspira muitos a se prepararem para a chegada do outono.

El sencillo y aplaudido look de Demi Moore que todas pueden tener por apenas 10 dólares Demi Moore inspira la moda sencilla con un básico suéter ( Bruce Glikas/Foto: Getty Images)

Segundo a revista People, Moore provou que não há nada de errado em seguir o básico quando se trata de moda.

Então prepare-se para suéteres semelhantes para te ajudar a seguir a tendência e que você encontra na Amazon de US$ 10 a 100, com descontos de até 50%:

Suéter Tricotado Qualfort Gola Redonda

É um suéter clássico de gola redonda muito parecido com o suéter cinza de Moore e hoje custa apenas US$ 24. É feito de um material macio e leve, ideal para usar em camadas, seja por baixo de uma jaqueta ou por cima de uma camiseta. É muito fácil combinar com jeans, calças e saias.

Suéter trançado da Aelfric Eden de gola redonda

Tem uma silhueta ligeiramente oversized, além de detalhes tecidos atraentes que o fazem parecer longe de ser desleixado. Ele vem em 12 cores por US$ 43 que incluem tons neutros como cinza e branco, além de tons mais ousados como azul e rosa.

Suéter Nadaam Original Cashmere Gola Redonda

É feito 100% de caxemira, que é macio, quente e durável para resistir neste outono e nas próximas estações. Eles afirmam que é de melhor qualidade do que um suéter caro e seu custo varia de US$ 98.

Suéter Hanes Ecosmart Fleece com gola redonda

Possui visual canelado e detalhes na gola, punhos e cintura que alongam para manter o conforto. Você pode obtê-lo por US$ 10,34.

Suéter Merokeety Waffle Tricotado com Gola Redonda

Este suéter com manga lanterna é feito de um material muito macio e confortável. Possui decote redondo, mangas bufantes, textura de malha waffle e design de bainha redonda que o tornam mais moderno. Seu custo é de US$ 29,69.

Suéter Wiholl de malha canelada com gola redonda

É uma túnica com gola redonda, mangas compridas, ombros caídos, fendas laterais e corte largo, simples e casual. Custa US$ 9,99.