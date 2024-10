Adeus leopardo! Essa é a estampa sofisticada que vai estar na moda em 2025 e deixará você muito elegante

Se há uma estampa que brilha pela popularidade é a animal print, mas especificamente a estampa de leopardo, é aquela que tem conseguido chamar a atenção dos amantes da moda, explorando o lado mais ousado e sedutor da mulher.

Mas chegou a hora de dizer adeus a esse tipo de estampa e partir para algo novo, ou talvez, mais que novo, será algo fresco que vem dos melhores looks clássicos de décadas atrás, então se você quiser renovar seu estilo, então esta é a opção que você tanto procurava.

As passarelas preveem o sucesso de diferentes texturas para 2025, entre elas, o uso de lantejoulas, retomando o estilo boho e uma delas, a estampa risca de giz que só aumenta a sofisticação dos looks em que é complementada, então tome nota porque, você vai querer adicionar esse tipo de roupa pelo menos uma vez.

O que é estampa risca de giz?

Embora seja impossível para a estampa de leopardo ter um adversário que a desbanque, há um que neste 2025 vai fazer você querer substituí-lo pelo menos uma vez, e esse é o ‘risca de giz’ que endossa o estilo de luxo silencioso e o o dinheiro antigo como uma das tendências mais poderosas que permanecerá em vigor no próximo ano.

O luxo silencioso propõe o uso de peças sob medida que elevam qualquer look, é um símbolo de sofisticação que emula o poder de compra, é uma forma sutil de mostrar que você tem uma boa qualidade de vida através de peças sérias, que evitam a todo custo a extravagância, brilho e, principalmente, o uso excessivo de estampas com marcas visíveis, evitando completamente a logomania.

Por isso, a estampa risca de giz será uma das novas aliadas dos amantes da moda para ficar não só glamorosa, mas também poderosa, e é esse mesmo motivo que a torna a alternativa ao animal print.

Da tendência ‘corpcore’, a estampa listrada foi popularizada pelos banqueiros britânicos no século XIX e fazia parte de seu uniforme, que também simbolizava o poder econômico que hoje ajuda a ter uma aparência elegante e uma figura estilizada.

Como usar estampa listrada?

Para aderir a esta tendência, vale esclarecer que as versões ensemble são a opção perfeita para exibi-los, por isso tome nota que deixamos aqui alguns looks que poderá gostar de replicar no futuro.

Na sua forma mais elegante

Em conjuntos completos de blazer e calças de alfaiataria, seja nas cores cinza, preto ou azul marinho, estilize com acessórios como óculos de sol ou pequenas clutches, ou você pode optar por um look onde só há uma peça estrela, neste caso a peça de cima com estampa diplomática em marrom, com blusa lisa e calça preta pregueada.

Para algo confortável e casual

É quase impossível dizer que a estampa diplomática poderia ser uma opção ‘casual’ já que por si só emula elegância, mas esses looks são perfeitos para um look do dia a dia, por exemplo, uma calça cinza plissada com sua combinação ideal, um moletom colorido vinho , ou com minissaia e mocassins.

Para amantes da moda

A versão glam ou elaborada para quem adora se destacar é com colete, camisa e gravata de alfaiataria ou camisa, com calça risca de giz e casaco.