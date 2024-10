5 perfumes femininos com aroma de tuberosa que são uma profusão de glamour e feminilidade

Os perfumes que contêm tuberosa são uma joia da moda, graças ao seu aroma quente e terroso, oferecendo uma fragrância doce, amadeirada e picante que evoca sofisticação atemporal.

ANÚNCIO

Ao longo da história, este ingrediente deixou uma marca marcante na perfumaria e na medicina tradicional, proporcionando o seu toque único a cada frasco de perfume, que agora, com o seu aroma exótico e complexo, o torna uma nota distintiva que devemos ter sim ou sim no armário.

Perfumes femininos com aroma de tuberosa

Gucci, Bloom

A fragrância Gucci Bloom combina tuberosa e jasmim com piscuala, planta peculiar utilizada pela primeira vez na perfumaria, que dá a sensação de ousadia em um jardim repleto de flores poderosas, da autoria de Alessandro Michele.

Dior J’Adore

O rastro de J’adore é um turbilhão de flores que exalam seu perfume, especificamente rosa centifolia, jasmim sambac e ylang-ylang com tons amadeirados de sândalo cremoso, realçados pela luminosa tuberosa de Grasse.

Diptyque, Do Son

Esta fragrância exibe o encanto sedutor da tuberosa num canteiro de frutos silvestres e flores, envolto pela doçura da brisa marítima. Inspirado na paz de um pagode no Golfo de Tonkin, abre com notas frescas de flor de laranjeira africana, íris e rosa, que dão lugar a um coração intenso de tuberosa e pimenta rosa.

Nº 22, Chanel

Este perfume Chanel, uma variante do icônico N°5, foi criado com acordes atalcados que proporcionam feminilidade. Com notas de tuberosa, rosa e flor de laranjeira, distingue-se pela sua frescura, sensualidade e sedução.

Radiant Tuberose de Jimmy Choo

Inspirada na requintada dualidade da tuberosa, é uma fragrância floral que irradia frescor, feminilidade e sensualidade. Com notas de tuberosa e flores brancas, este perfume é apresentado em um espetacular frasco de joia dourada, característico da marca. Sua composição inclui tuberosa, almíscar branco, néroli, jasmim, ylang e âmbar, criando uma combinação harmoniosa e cativante.