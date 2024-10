As mensagens deste sábado para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

Confira as mensagens deste sábado (19) para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Signo de Libra - De 23 de setembro a 22 de outubro

Você verá que cada desafio superado a fará mais forte. Com o passar do tempo, os desafios se tornarão cada vez mais suaves e fáceis de resolver. Por quê? Porque os encaramos de forma muito mais serena.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O Tarot destaca que os filhos de Plutão sabem muito bem como socializar sem dar demasiada confiança. Use essa capacidade quando necessário.

Signo de Sagitário - De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot de hoje destaca: Não desperdice sua força interior e sagrada com inseguranças. O pior que pode acontecer é não resultar. Se não resultar, reformule e tente de novo.

Signo de Capricórnio - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

No amor, o Tarot de hoje pede mais ação. Se você já tiver alguém, viva minuto a minuto. E, se por acaso ainda não o encontrou, não desanime e perceba se não está criando muros ao seu redor, consciente ou inconscientemente.

Signo de Aquário - De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

A recomendação do tarot para o signo de Aquário hoje é: aproveite cada momento.

Signo de Peixes - De 19 de fevereiro a 20 de março

No campo profissional, o Tarot de hoje destaca que a calma poderá ser a grande constante desta fase. É tempo de observar, estudar, reorganizar estratégias e sentir se você está no Caminho do Coração.

Com informações do site Selfie PT