A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Áries – Carta da Lua

Momento de ter cuidado com a sua reputação e buscar tomar atitudes muito honestadas, pois verdades que causam vergonha e consequências negativas podem ser reveladas.

Touro – Carta do Hierofante.

Uma relação muito feliz se desenvolve e pode terminar em algo ainda mais sério ou casamento. É o momento de seguir em frente e não perder mais tempo com o que machucou no passado.

Gêmeos – Carta da Temperança

Momento de lidar com uma natureza mais atraente e os desejos. Não se feche para novos encontros e viagens que expandam suas oportunidades, aproveite sem peso na consciência.

Câncer – Carta da Sacerdotisa

É importante ter cuidado com questões que não estão sendo vistas com os pés no chão. Não caia em ilusões e passividade; tire suas conclusões baseadas na realidade, pois ainda existem problemas ocultos.