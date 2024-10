Por que a geração Y parece mais jovem que a geração Z? A ciência tem a resposta

Os millennials, que têm atualmente entre 27 e 43 anos, surpreendem pela sua aparência jovem e, em muitos casos, até se percebem como menos “acabados” do que a geração Z, nascida entre 1997 e 2012, que está apenas a atingir a idade adulta.

Mas como é possível que uma geração que já tem trinta e poucos anos e se aproxima rapidamente dos 40 pareça mais jovem do que pessoas que são uma década mais jovens? Que fatores estão por trás desta aparente “fonte de juventude” milenar? Segundo a ciência, para compreender este paradoxo é necessário examinar múltiplos fatores que vão desde os hábitos de cuidado pessoal até às influências culturais e sociais que marcaram esta geração.

A eterna juventude milenar: um fenômeno desconcertante

O fenômeno da juventude millennial não só gerou debate nas redes sociais e nos meios de comunicação social, mas também chamou a atenção da geração Z, que parece perplexa ao ver que, em muitas ocasiões, os millennials parecem mais jovens do que eles próprios.

Um exemplo claro desta confusão é o YouTuber Jordan Howlett, que num dos seus vídeos populares no TikTok partilhou a sua surpresa ao ver quantos millennials, até 10 anos mais velhos que ele, parecem mais jovens.

“Zendaya é mais velha do que eu e parece muito mais jovem!”, exclamou Howlett, refletindo uma das preocupações que muitos de sua geração compartilham: por que a geração do milênio, apesar de estar na casa dos trinta, parece que mal chegou aos vinte? ?

Esta percepção de juventude prolongada não se limita apenas às redes sociais: na indústria do entretenimento, este fenômeno também pode ser observado. Atores como Nicola Coughlan, 37, interpretam personagens muito mais jovens, como seu papel como uma garota de 19 anos na série ‘The Bridgertons’. Este tipo de situações alimenta a ideia de que os millennials encontraram uma forma de retardar o envelhecimento, pelo menos no que diz respeito à sua aparência.

Que fatores contribuem para a aparência jovem dos millennials? Existem várias teorias que explicam por que os millennials parecem mais jovens do que realmente são. Desde o uso do protetor solar às mudanças culturais e estéticas, esta geração adotou hábitos e atitudes que lhes permitiram manter uma aparência fresca e jovem.

O poder dos cuidados com a pele

Um dos fatores mais citados quando se fala em juventude millennial são os cuidados com a pele. Ao contrário das gerações anteriores, que não costumavam se preocupar tanto em proteger a pele dos raios solares, os millennials adotaram o uso de protetor solar como parte de sua rotina diária desde cedo.

O dermatologista Anthony Rossi explica que a geração do milênio tem sido muito diligente no uso do protetor solar, o que fez uma diferença notável em sua aparência.

“Os danos causados pelo sol são uma das principais causas do envelhecimento prematuro da pele. Ao se protegerem desde cedo, conseguiram manter a pele mais saudável e menos exposta aos efeitos nocivos do sol”, afirma Rossi.

Curiosamente, embora a Geração Z tenha demonstrado grande interesse nas rotinas de cuidados faciais, muitos tendem a ignorar o uso de protetor solar. Essa negligência pode estar contribuindo para o envelhecimento mais rápido da sua pele, apesar de ser mais jovem em idade cronológica.

Hidratação e hábitos de vida saudáveis

Outro fator chave que tem contribuído para a aparência jovem dos millennials é o seu foco na hidratação e outros hábitos de vida saudáveis. Esta geração testemunhou o surgimento de tendências de bem-estar, desde a popularização da água engarrafada até dietas saudáveis e produtos de beleza que visam manter a pele hidratada e radiante.

A geração Millennials aprendeu a importância de se manter hidratado não só com água, mas também com o uso de hidratantes e produtos específicos que ajudam a preservar a elasticidade e o brilho natural da pele. Na verdade, muitos adotaram rotinas de autocuidado que incluem desde soros faciais até tratamentos antirrugas, o que lhes permitiu prevenir o envelhecimento prematuro.

Além disso, optaram por estilos de vida mais saudáveis em geral, incluindo a prática de exercício físico e uma alimentação equilibrada, o que também teve um impacto positivo na sua aparência física.

Fatores culturais: a juventude como ideal

Para além dos cuidados físicos, os millennials também mantiveram uma ligação estreita com as tendências culturais e estéticas contemporâneas, o que contribuiu para a sua aparência jovem. Esta geração, que cresceu com o surgimento da tecnologia e das redes sociais, soube se adaptar às rápidas mudanças da moda e do entretenimento, mantendo-se sempre atualizada com as novidades.

Plataformas como o TikTok e o Instagram permitiram que os millennials continuassem a participar ativamente na cultura popular, partilhando as suas experiências, estilos de vida e perspetivas com um público global. Através destas redes, muitos millennials adotaram uma estética mais jovem, desde roupas mais confortáveis e casuais até atitudes mais descontraídas em relação às expectativas tradicionais da idade adulta.

Ao contrário dos seus pais, que já eram casados e tinham filhos na mesma idade, muitos millennials adiaram estas fases da vida em favor de explorar novas oportunidades profissionais, viajar e desfrutar de maior liberdade pessoal. Esta atitude perante a vida tem contribuído para manter um ar jovial que os separa das gerações anteriores.

A lacuna com a geração Z

Esta aparente “juventude eterna” criou uma lacuna visível com a Geração Z. Embora os millennials se considerem uma geração que conseguiu manter a sua frescura e adaptabilidade, muitos membros da Geração Z sentem-se sobrecarregados pela velocidade com que parecem estar a envelhecer.

Este contraste pode ser explicado em parte pelas expectativas sociais que cada geração enfrenta. A Geração Z, nascida num mundo onde as redes sociais e a cultura da imagem estão mais presentes do que nunca, pode estar a sentir maior pressão para cumprir certos ideais estéticos desde mais cedo. A exposição constante a imagens “perfeitas” no Instagram e outras plataformas tem levado a uma ansiedade crescente em relação à aparência física, o que pode estar acelerando a percepção do envelhecimento nesta geração.

Por outro lado, os millennials, embora também estejam imersos no mundo digital, parecem ter encontrado um equilíbrio entre manter a presença nas redes sociais e adotar uma atitude mais descontraída face às expectativas da sociedade. Esta flexibilidade permitiu que muitos permanecessem jovens não só na aparência, mas também no espírito.

O que o futuro reserva para a geração millennials?

A grande questão é se os millennials conseguirão continuar a manter esta aparência jovem à medida que envelhecem. Embora se tenham revelado uma geração que soube cuidar de si e se adaptar às mudanças, o envelhecimento é um processo inevitável que, mais cedo ou mais tarde, começará a manifestar-se de forma mais visível.

Dito isto, com o acesso a tratamentos estéticos cada vez mais avançados, como Botox e preenchimentos, e uma maior consciência da importância do autocuidado, é provável que os millennials continuem a desafiar as expectativas de envelhecimento nos próximos anos.

Quer se trate do seu foco nos cuidados com a pele, dos seus hábitos saudáveis ou da sua atitude descontraída perante a vida, esta geração parece ter encontrado a chave para permanecer jovem... pelo menos por agora.