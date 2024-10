Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

ANÚNCIO

Áries – Cartas 25 e 27

A vida é sobre ganhos e perdas, mas o importante é que cada um desses caminhos seja honesto e baseado em boas intenções. Quem agir com desonestidade não conseguirá evitar problemas sérios.

Touro – Cartas 25 e 22

Sua vida passa por uma reaproximação ou nova união amorosa. É momento de abrir o coração sem medo e contar com a sorte para viver algo verdadeiro. A ajuda que você dará, voltará novamente.

Gêmeos – Cartas 13 e 35

Distanciamentos acontecem e alguns podem vir com decepções que no fundo o protegerão de uma queda maior mais tarde. Conte com as pessoas que realmente o amam e dê a volta por cima.

ANÚNCIO

Câncer – Cartas 22 e 7

Cuidado com pessoas que mostram felicidade e lealdade na sua frente, mas por trás fazem planos para ver sua queda. Saiba muito bem com quem está lidando e não ajude ou se alie a qualquer um.