Dia das Crianças em São Paulo: programação especial com boliche e colecionáveis do seriado Detetives do Prédio Azul

Data marcada no calendário para festejar a fase mais deliciosa da vida, o Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, pede atividades divertidas e comidas deliciosas para os pequenos e toda a família. No Johnny Rockets, rede californiana de hamburguerias ambientadas na década de 50, além dos restaurantes com burgers, milkshakes e porções, três unidades paulistanas ainda contam com pistas de boliche em parceria com o Villa Bowling. Situadas nos shoppings Center Norte, West Plaza e Vila Olímpia, distribuem-se por diversas regiões da capital paulista, para oferecer entretenimento a toda a população.

Colecionáveis do seriado Detetives do Prédio Azul. Foto: RJ Castilho

Já se a ideia é curtir um almoço ou jantar delicioso, na compra de qualquer versão do Kids Menu, o público escolhe um boneco do seriado infantil nacional Detetives do Prédio Azul, entre as opções dos protagonistas Max Macieira, Zeca de Lima ou Maria Flor Madeira ou até mesmo da carismática mini vilã Berenice. Os produtos do cardápio infantil saem por R$ 47,90, com upgrade de bebida para milkshake kids (300 ml) a partir de R$ 5,50 e acréscimo de cookie por R$ 4,90. Confira:

Kids Hamburgers

Dois mini hambúrgueres com mostarda, ketchup e maionese no pão brioche. Acompanha fritas e bebida (suco ou refrigerante).

Kids Hotdogs

Dois mini hotdogs com mostarda, ketchup e maionese no pão de hotdog. Acompanha fritas e bebida (suco ou refrigerante).

Kids Chicken Fingers

Filezinhos de frango empanados (160g) com molho à escolha. Acompanha fritas e bebida (suco ou refrigerante).

Kids Combo

Um mini hotdog e um mini hambúrguer com mostarda, ketchup e maionese no pão brioche. Acompanha fritas e bebida (suco ou refrigerante).

Milkshake Kids (300 ml)

Disponível nos sabores Chocolate Hershey’s, baunilha, morango, cereja, M&M’s, Chocomaltine, Chocolate Hershey’s Banana e morango com banana.

Johnny Rockets em parceria com o Villa Bowling em São Paulo:

Shopping Vila Olímpia: R. Olimpíadas, 360 - Vila Olímpia. Aberto de domingo a quinta das 11h às 0h e às sextas e sábados das 11h à 1h.

Shopping West Plaza: Av. Francisco Matarazzo, s/n - Pompeia. Aberto de domingo a quinta-feira das 12h às 0h e às sextas e sábados das 12h à 1h.

Shopping Center Norte: Avenida Otto Baumgart, 500, Vila Guilherme. Aberto de segunda a quinta das 14h às 0h, às sextas das 14h à 1h, aos sábados das 12h à 1h e aos domingos das 12h à 0h.

Sobre o Johnny Rockets

Presente em mais de 30 países e com faturamento médio de R$ 5 bilhões (1 bilhão de dólares) por ano em todo o mundo, a marca americana criada em 1986 abriu a primeira unidade no Brasil em 2013 e pretende fechar 2024 com 60 restaurantes. Todas as lojas possuem temática dos anos 1950, que permite trabalhar drinks com gin, vodka e outros destilados. Além disso, disponibilizam no cardápio as melhores opções de hambúrgueres, batatas e shakes, servidos pelos animados garçons dançarinos. Saiba mais aqui.