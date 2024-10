O baralho espanhol mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Áries – Carta 5 de Ouros

É hora de usar toda a sua inteligência para criar bons lucros e negócios que podem ser cruciais para o sucesso agora. Além disso, é possível resolver situações ou problemas na sua vida íntima e afetiva para aproveitar tudo muito melhor. Apenas tenha cuidado com perdas.

Touro – Carta Ás de Espadas

Um novo movimento em sua vida e uma decisão firme e importante chega. Isso marcará algo que ainda não se formou totalmente, mas tende a ser favorável em seu caminho. Comunicações significativas.

Gêmeos – Carta 12 de Paus

Uma situação firme e favorável em sua vida começa a acontecer e pessoas de confiança o apoiam. Existe mudanças e contato com o estrangeiro. A intuição e alguns sinais do universo podem trazer as respostas que buscava.

Câncer – Carta 2 de Paus

Uma parceria marca o início de uma frase muito produtiva e enriquecedora nas amizades e relacionamentos, seja para a vida pessoal ou para estudos e negócios. É hora de manter a calma e aproveitar a leveza dos momentos de cumplicidade. Apenas previna-se de acidentes.