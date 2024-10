10 nomes inspirados na Lua para dar ao seu bebê: são muito lindos e originais

Escolher um nome para um bebê é uma decisão que nunca pode ser tomada levianamente porque disso depende parte de seu caráter e da forma como ele se relaciona com as outras pessoas de seu ambiente.

Porém, as fontes de inspiração são muitas, assim como a Lua. O satélite natural da Terra tem tantos encantos quanto admiradores, por isso existem tantos nomes inspirados nele.

Vão desde os mais populares e conhecidos como Selene até alguns menos ouvidos e, portanto, mais originais. Além disso, há opções de vários idiomas e origens.

Nomes de bebês inspirados na Lua

Você tem interesse em presentear seu filho ou filha com um deles, mas não conhece nenhum? Continue lendo para encontrar 10 nomes inspirados nesta estrela que são únicos, lindos e charmosos.

Nomes relacionados à Lua para meninas

Amaris: esse nome feminino vem do hebraico e significa “filha da Lua”. Chandra: de origem hindu, o nome dessa menina foi aquele dado à Lua como divindade. Mahina: Este nome melodioso vem do havaiano e significa literalmente “Lua”. Selene: Este nome popular era o da deusa da Lua na mitologia grega. Yue: “Luna” é literalmente o significado deste nome feminino vindo do chinês.

Nomes relacionados à Lua para meninos

Badra: Este nome masculino significa “Lua Cheia” em árabe. Hilal: também de origem árabe, esse nome masculino significa “Lua Nova”. Jonsu: este nome para menino é igual ao do deus egípcio da Lua. Mizuki: “tão lindo quanto a Lua” é o significado deste nome unissex japonês. Varali: vindo do hindu, esse nome para menino significa “Lua”.

Se nada disso te convence, você também pode conferir as listas de nomes inspirados na música, nas cidades do mundo, no universo ou no mar, só para citar alguns.