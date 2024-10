Planta bíblica é ressuscitada com uma semente de 1000 anos

Um grupo de botânicos conseguiu cultivar uma espécie de árvore que se pensava estar extinta a partir de uma semente de mil anos encontrada numa caverna no deserto da Judéia na década de 1980.

ANÚNCIO

Os pesquisadores envolvidos no projeto dizem acreditar que as espécies de árvores podem ter sido a fonte de um bálsamo curativo mencionado na Bíblia e em outros textos antigos.

Semente

Descoberta durante uma escavação arqueológica na região inferior de Wadi el-Makkuk, ao norte de Jerusalém, a antiga semente foi determinada como estando em perfeitas condições. Mas os cientistas que realizaram a nova pesquisa não conseguiram identificar o tipo de árvore a partir da semente.

A equipe, liderada pela Dra. Sarah Sallon, médica que fundou o Centro de Pesquisa de Medicina Natural Louis L. Borick no Centro Médico da Universidade Hadassah em Jerusalém, plantou a semente para pesquisas futuras há mais de 10 anos.

Sallon disse que era possível que a árvore fosse a fonte do ‘tsori’ bíblico, um extrato de planta medicinal associado à região histórica de Gileade, ao norte do Mar Morto, no Vale do Rift do Jordão, uma área montanhosa e florestal intensamente cultivada. e agora faz parte da Jordânia.

As descobertas da equipe, descritas em um estudo publicado em 10 de setembro na revista Communications Biology, revelam alguns dos segredos que cercam as origens deste enigmático espécime, que Sallon apelidou de ‘Sheba’.

Impressão digital genética sem correspondências

Para germinar o espécime, a coautora do estudo, Dra. Elaine Solowey, pesquisadora emérita do Centro de Agricultura Sustentável do Instituto Arava de Estudos Ambientais em Israel, usou um processo aperfeiçoado durante pesquisas anteriores lideradas por Sallon em 2.000 anos de sementes de tamareira. velho. O método envolvia embeber a misteriosa semente do deserto da Judéia em água misturada com hormônios e fertilizantes antes de plantá-la em um vaso com solo esterilizado.

ANÚNCIO

“Cerca de cinco semanas e meia depois, surge este lindo broto”, disse Sallon. A ponta do broto é protegida por uma espécie de tampa chamada opérculo. Depois de desalojada, a equipe usou a datação por radiocarbono da matéria orgânica para estimar a idade da planta e descobriu que o espécime foi datado entre 993 e 1.202 DC. c.

Pouco depois, a árvore começou a desenvolver folhas. Sallon compartilhou imagens da árvore e de suas folhas com botânicos de todo o mundo. Um especialista sugeriu que pertencia ao gênero Commiphora. O grupo inclui cerca de 200 espécies de árvores encontradas principalmente na África, Madagascar e Península Arábica.

Sallon então compartilhou uma amostra da folha com a coautora do estudo, Dra. Andrea Weeks, professora associada do departamento de biologia da Universidade George Mason em Fairfax, Virgínia. Weeks sequenciou o DNA da árvore, confirmando a identificação preliminar. No entanto, a amostra não correspondeu a nenhuma das espécies conhecidas de Commiphora na sua base de dados.

Com a sua impressão genética única, a espécie desconhecida de Commiphora provavelmente representava um táxon extinto que já foi nativo da região ao redor do deserto da Judéia, de acordo com o estudo.

No entanto, a árvore, que já tem mais de 14 anos e quase 3 metros de altura, não floresceu nem deu frutos. Sem essas características não é possível identificar com certeza as espécies crípticas, acrescenta o estudo.

Árvore bíblica?

Com base em pesquisas históricas, Sallon tinha um palpite de que a árvore poderia ser a fonte daquilo que textos antigos da região, incluindo a Bíblia, descrevem como ‘bálsamo da Judéia’ ou ‘bálsamo de Gileade’, uma resina perfumada coletada para fazer um cobiçado perfume que era exportado para todo o mundo naquela época.

“Plantamos em 2010 e agora estamos em 2024. Por que esperamos tanto para publicar a pesquisa? Porque eu queria ter certeza de que não era o bálsamo da Judéia. E como ele poderia saber com certeza? Cheirando”, disse Sallon.