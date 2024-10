Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 13 de outubro de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

Sagitário

Forte crescimento na vida profissional e financeira. Novos projetos e menos dívidas. Semana de reuniões de trabalho.

Uma viagem pode surgir. Cuidado com as mentiras e não caia mais em falsas ilusões, principalmente em promessas vazias. Sempre se mantenha atualizado.

Casais estarão cada vez mais sólidos. Para os solteiros, é uma semana de paixão, mas relações fugazes e sem seriedade.

Mantenha a calma e retome hábitos saudáveis para se sentir melhor no corpo, mente e coração.

Capricórnio

Hora de ficar em evidência. Chance de conseguir novos trabalhos e oportunidades de estudos que são muito valiosas. Não tenha pensamentos negativos; livre-se dos vícios e melhore hábitos.

Semana de reuniões de trabalho, novos projetos e desafios. Mantenha o foco para fazer tudo bem feito.

Controle a raiva e seus impulsos. Cuide bem do seu dinheiro e guarde. Livre-se de medos, receios e incertezas.

Organização e limpeza no lar e na vida pessoal. Fique longe de pessoas tóxicas e de energias que não são para você. Casais se apoiam mutuamente.

Aquário

Momento de viver o amor de maneira mais séria. Chance de casar e manter uma relação mais séria. A família cresce.

Reuniões de trabalho e conexões com pessoas importantes. Não se preocupe com o que dizem sobre você e continue fazendo as coisas direito.

Bom momento para começar a crescer. Encontre equilíbrio em sua vida. O início de um negócio. Fique atento a e-mails e ligações para não perder uma oportunidade.

Peixes

Aumento da sorte e da estabilidade. Um crescimento chega com mudanças positivas. Hora de se amar mais e renovar a autoestima.

Retire quem já não acrescenta na sua vida e chegará quem foi feito para estar ao seu lado. Semana de propostas e estabilidade.

O passado é enterrado; hora de dizer não para aquela pessoa que você não quer mais em sua vida e caminhar em direção à felicidade.

Seja cuidadoso com as palavras e guarde bem alguns segredos. Uma proposta de emprego ou de mudança de casa. Presente inesperado.