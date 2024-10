Horóscopo para avançar com bem-estar e sucesso na semana de 7 a 13 de outubro

Áries

Esta semana será apropriada para finalizar aquele projeto no qual você está trabalhando muito e que o mantém estressado e ansioso pelo que está por vir. Pare por um momento para pensar: o que você precisa alcançar? Haverá atrasos, mas é questão de tempo para que tudo flua. Com seu parceiro você já tem equilíbrio financeiro e os planos futuros estão indo muito bem, mas é preciso sair da rotina de trabalho e aumentar a paixão e o desejo.

ANÚNCIO

Touro

É uma semana em que não deves ficar sobrecarregado com todo o trabalho que tens que realizar. Encontre uma forma de se organizar e tomar decisões que lhe permitam agilizar tudo o que for necessário para concluir esta etapa com sucesso. Quando vocês tomam a decisão de viver juntos como casal, sabem muito bem que nem tudo é amor e paixão, que existem diferenças para resolver e promover a reconciliação.

Gêmeos

Há uma situação de trabalho que você deve resolver logo para poder iniciar seu negócio e produzir o que garantirá seu futuro imediato. Procure virar a página do passado e seguir em frente, mas com a plena convicção de que procurou o momento certo para resolver e aceitar os erros. O relacionamento que vocês iniciaram tem bases suficientes para se consolidar: vocês dois têm os mesmos interesses, já compartilharam a intimidade que tem sido gratificante para vocês e querem estar sempre juntos.

Câncer

Quando são tomadas decisões que mudam o nosso rumo, não podemos voltar atrás, devemos continuar com todas as suas consequências. Olhe para frente e siga o seu caminho para poder avançar em outros aspectos da sua vida e para isso uma atitude positiva é essencial. Seu relacionamento está passando por um dos piores momentos. Você não quer pensar nos motivos, mesmo quando tem muita clareza sobre o que está acontecendo. Não deixe isso continuar, confronte seu parceiro e tente resolver.

Leão

Você está passando por um momento de desentendimento a nível profissional que não está permitindo que você avance. É do seu interesse decidir sabiamente qual caminho seguir. Reserve um tempo para refletir, pois você precisa urgentemente buscar saídas para não ficar paralisado. Aquela pessoa que você conheceu há poucos dias e com quem tem compartilhado momentos agradáveis, faz você sentir aquele friozinho na barriga tão maravilhoso que você fica nas nuvens. Mas tenha cuidado porque você pode ficar desapontado e não estar preparado para isso.

Virgem

Você está em uma encruzilhada para tomar uma decisão que pode significar seguir em frente ou ficar preso onde está. As linhas para resolver já estão marcadas e você sabe o que fazer, então é a sua vez de colocá-las em prática. Sua intuição e intelecto são armas poderosas para sair com sucesso desta situação temporária. De uma amizade muito linda, de compartilhar e de se ver de forma diferente, surgiu uma faísca. Não se limite pelo fato de vocês se conhecerem há muitos anos.

Libra

Você está comprometido com o seu trabalho, mas há algo que sente que falta e que o faz decidir fechar este capítulo e abrir outro. Não há desculpas, é hora de fazer a mudança que lhe permitirá atingir seus objetivos. Você é inteligente, determinado e assume riscos, então não deixe que eles o impeçam e siga em frente com pés firmes. Alguém do seu passado entra em sua vida e num momento em que você sente uma imensa solidão. Você reviverá momentos de muita alegria e que o conectarão tanto que você ficará emocionado.

ANÚNCIO

Escorpião

Esta semana você terá que refletir sobre suas ações para enfrentar uma situação que o deixou preso. Mas é preciso sair, é preciso agir, porque ficar sozinho pensando não traz soluções. Então pegue o touro pelos chifres e resolva rapidamente tudo que está estagnado para que o sucesso e a fortuna cheguem até você. Você se cansou do desprezo, da falta de amor e dos abusos. Você decidiu mudar e não se arrepende da decisão que tomou. Esse relacionamento não deu certo porque você merece alguém que te valorize.

Sagitário

Existe alguém que faz de tudo para colocar obstáculos no seu caminho e impedir que você brilhe como tem feito até agora no campo profissional. Não deixe que ninguém roube a sua atitude positiva, a sua estrela e, acima de tudo, a sua força para seguir em frente com cada um dos objetivos que traçou para si mesmo. Saia da monotonia, saia da rotina, encontre uma forma de ser mais criativo com seu parceiro. Não perca tempo pensando apenas no trabalho, na produção e nada mais.

Capricórnio

Não resista a fazer uma pausa na sua vida profissional para evitar problemas de saúde a longo prazo. Dê prioridade à sua vida pessoal, dedique-se mais a si mesmo e resolva situações que lhe causem preocupação. Os próximos dias serão favoráveis à reflexão e organização das suas ideias. Cuidado com o que seu parceiro esconde. Para não ser surpreendido, o melhor é estimular uma conversa sincera que lhe permita colocar as duas cartas na mesa e decidir o que deseja para o futuro. Não é hora de intensidades, mas de maturidade para tomar decisões.

Aquário

Nesta semana o principal é evitar provocações que o levem a extremos e, além disso, tomar decisões que podem ser muito negativas para o seu progresso profissional. Vá devagar e arme-se de paciência e tolerância para remover os obstáculos que o impedem de seguir em frente. Você tem que parar de ser possessivo, pois isso pode causar o rompimento do seu parceiro. Ninguém gosta de ser vigiado, assediado e controlado. Se você deseja construir um relacionamento sólido, deve fazê-lo com base na confiança e no respeito.

Peixes

Você tem atrasos com os negócios que você faz há muito tempo e isso quebra um pouco a sua vontade. É apenas uma etapa que você superará com maior esforço e dedicação. Além disso, permitir que sua família te apoie para que tudo flua. As diferenças estão causando problemas com o seu parceiro que podem ser resolvidos simplesmente com uma conversa, onde ambos possam ser honestos sobre o que desejam um do outro. Busque a reconciliação, recupere esse amor e paixão que os une e siga em frente, esse esforço valerá a pena.