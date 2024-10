Como o colágeno atua para ajudar no rejuvenescimento da pele?

Aumentar o colágeno na pele é possível com algumas medidas |

Os cuidados com a pele são extremamente importantes e, segundo especialistas, é algo que deve estar sempre na moda. Segundo estudos, 76% das latinas adotam uma abordagem preventiva nos cuidados com a pele facial.

Colágeno com micropeptídeos para cuidados com a pele

A Neutrogena lançou recentemente seu novo produto: Collagen Bank TM, que apresenta tecnologia patenteada de micropeptídeos que é 2 vezes menor que os peptídeos antienvelhecimento.

Bertha Baum, médica e dermatologista cosmética, o Banco de Colágeno pode penetrar 10 camadas superficiais profundamente na pele, permitindo que o colágeno seja absorvido topicamente, fortalecendo o colágeno que você possui e construindo o colágeno que você não possui para uma pele mais firme e. brilhante.

Pré-envelhecimento

Através do colágeno, o envelhecimento precoce é protegido. O colágeno ajudará a fortalecer o colágeno que você possui e a construir o colágeno que você não possui, ajudando a preservá-lo para uma pele com aparência mais firme. “O colágeno constitui cerca de 70% da base da pele e é vital para uma pele com aparência jovem. Depois dos 20 anos, você perde até 1% de colágeno a cada ano”, afirma a Neutrogena em seu site.

A importância do produto é que ele atua nos cinco primeiros sinais de declínio do colágeno, incluindo brilho, textura, linhas finas, firmeza e elasticidade.

Através de testes clínicos, endossados pelo Dr. Baum, 96% mostraram melhora nos estágios iniciais e sinais de declínio do colágeno.

Além disso, quase 70% dos entrevistados consideraram que poderiam reduzir o uso de Botox.

Collagen Bank TM foi desenvolvido para todos os tons e tipos de pele e destinado ao uso diário, mesmo em peles sensíveis.