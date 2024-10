Aqui estão os melhores rituais para atrair o amor da sua vida ainda este ano

Estar em uma relação amorosa pode ser uma das coisas mais belas dessa vida. É sobre ter alguém para amar diariamente, dividir os altos e baixos, confiar medos e inseguranças, e fazer planos para o futuro.

No entanto, se você ainda não encontrou seu grande amor e não sabe mais o que fazer, temos aqui uma boa notícia. Existem rituais poderosos que podem ajudá-la a conhecer sua cara-metade ainda este ano.

Por isso, que tal conferir alguns desses rituais agora mesmo para começar a colocar em prática? Veja 3 a seguir, retirados do portal Soy Carmín (texto em espanhol):

1. Ritual com papel, água, açúcar e mel

Em um pedaço de papel, escreva uma descrição da pessoa que você deseja conhecer e o tipo de relacionamento que quer ter com ela. Lembre-se de que as informações são precisas. Em seguida, misture açúcar, mel e água em um copo, e coloque o papel dobrado com sua lista de desejos.

Cada vez que passar na frente do vidro, agradeça e sorria para ajudar sua cara-metade a entrar em sua vida. Você deve colocar este copo por nove dias em local iluminado e, após o tempo, despejá-lo em um riacho de água, seja de rio, mar ou lago.

2. Ritual com vela rosa

Você vai precisar de uma vela rosa, papel, canela e seu incenso preferido. Em um espaço relaxante da sua casa e com pouca luz, coloque todos os elementos sobre uma superfície plana e acenda o incenso e a vela rosa.

Em seguida, escreva seu nome no papel e coloque-o ao lado da vela. Prossiga fechando os olhos e recitando a seguinte frase: ‘Eu tenho amor e portanto recebo amor. Vou encontrar um parceiro estável este ano’.

3. Ritual com quartzo rosa

Em um espaço tranquilo, relaxe o máximo possível, sente-se e segure o quartzo rosa com a mão esquerda. Feche os olhos e visualize como a energia do amor percorre seu corpo. Você deve imaginar que esse amor é uma bola vermelha de calor que passa pelos pés, pernas, abdômen, braços e peito.

Depois, concentre-se no chacra cardíaco preenchido com aquela bola vermelha de calor que representa o seu amor. Sinta como essa energia invade todo o seu corpo e ser. Você decide quanto tempo dura sua meditação. Este ritual deve ser repetido duas vezes por semana, mas certifique-se de que não seja sexta-feira.