O que significa o emoji de dois clipes unidos? Não representa apenas o objeto de escritório

A maior parte da comunidade da Internet normalmente usa emojis como ferramenta de comunicação. Por causa disso, centenas de milhares desses símbolos gráficos fofos são enviados e recebidos em redes sociais e aplicativos como o WhatsApp todos os dias em todo o planeta.

O apogeu dos pictogramas, desenhados no Japão há três décadas, é que eles nos ajudam a expressar de forma mais prática, precisa e rápida as diferentes emoções ou tons de comunicação oral que normalmente se perdem ao escrever um texto no mundo virtual.

Ao mesmo tempo, os destinatários têm maior capacidade de decifrar a mensagem. Mas, embora existam emojis que são super fáceis de entender à primeira vista, outros não são tão claros quanto ao seu significado. É o caso do desenho de dois clipes de papel ou clipes de metal unidos.

Se você não sabe o que ele representa ou em quais cenários ele pode ser comandado ou está confuso sobre o uso que outros deram a este símbolo, continue rolando para descobrir o que significa para que você possa usá-lo e interpretá-lo corretamente no futuro.

O que significa o emoji de dois clipes unidos?

De acordo com a enciclopédia Emojipedia em seu site, o emoji que mostra dois clipes prateados unidos como se formassem um V invertido não é comumente usado apenas para representar o item básico de papelaria usado na escola ou no escritório.

Ocasionalmente, também é enviado para simbolizar “conexões metafóricas” ou como um “ícone antes de um hiperlink”. Já o site Emojiterra afirma que esse pictograma geralmente “sugere união, organização ou ação de manter as coisas unidas”.

Vale lembrar que, embora sua popularidade tenha crescido recentemente, “United Clips” – nome oficial deste emoji – foi aprovado como parte do Unicode 7.0 em 2014, mas só foi adicionado ao Emoji 1.0 um ano depois, por isso foi está disponível há praticamente uma década.