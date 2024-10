Calças baggy: como combinar essa moda se você é baixinha e quer ficar charmosa

Como usar as calças baggy? |

As calças wide, também conhecidas como calças baggy, têm sido uma tendência em constante evolução que ganhou popularidade no mundo da moda. Essas peças se tornaram um básico essencial para as jovens amantes das tendências mais vanguardistas.

Apesar da percepção equivocada de que este estilo de calça não é favorecedor, a realidade é exatamente o oposto. As calças baggy têm a capacidade de realçar a silhueta ao marcar a cintura enquanto disfarçam quadris e barriga, destacando o melhor da figura.

Como usar calças baggy?

Se você é baixinha e quer usar calças baggy de forma charmosa e atraente, existem várias maneiras de combiná-las para realçar o seu estilo pessoal. Para contrabalançar a amplitude das calças na parte inferior, você pode optar por peças justas na parte de cima.

Os crop tops, bodies justos, camisetas básicas ou listradas são opções ideais que complementam perfeitamente as calças largas. Para um visual informal e moderno, você pode combiná-los com tênis, criando um equilíbrio entre conforto e estilo.

Por outro lado, as calças baggy também podem parecer sofisticadas se forem combinadas com acerto e estilo. Para conseguir um visual elegante, você pode apostar em uma camisa ou blusa refinada que contraste com a largura das calças.

Complemente o visual com sapatos de salto alto que alonguem visualmente suas pernas, criando uma aparência mais estilizada. Para acentuar a figura de ampulheta, adicione um cinto que marque a cintura e acrescente um toque de elegância adicional.

Em resumo, as calças baggy oferecem uma variedade de possibilidades para criar looks versáteis e estilosos, independentemente da sua altura. O que você deve evitar a todo custo é adicionar mais volume na parte superior com roupas oversized que façam o visual parecer muito casual ou descuidado.