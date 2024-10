As mensagens deste domingo para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

Confira as mensagens deste domingo (06) para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

ANÚNCIO

Signo de Libra - De 23 de setembro a 22 de outubro

O tarot de hoje destaca: É claro que queremos ser felizes; a questão é o que fazemos e dizemos para que isso aconteça.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O tarot de hoje ressalta a importância de buscar melhorias na vida pessoal, intelectual e espiritual. Podemos manter esse objetivo em mente enquanto seguimos com nossa rotina diária. Afinal, as lições e os desafios aparecem no cotidiano, e não apenas em momentos especiais.

Signo de Sagitário - De 22 de novembro a 21 de dezembro

O tarot de hoje destaca que, nesta fase, sua paciência, tolerância e capacidade de agir serão testadas. Fique atento.

ANÚNCIO

Signo de Capricórnio - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Um conselho importante: conheça melhor as pessoas antes de confiar nelas. Esperar e investigar um pouco pode ajudar a prevenir algumas decepções.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Signo de Aquário - De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

O tarot de hoje destaca que, no dia a dia, é importante enfrentar os desafios com postura e desviar-se de eventuais conflitos com inteligência.

Signo de Peixes - De 19 de fevereiro a 20 de março

A estabilidade emocional e um parceiro sólido estão ao seu alcance, abra o coração e deixe-se amar. O exercício e o relaxamento são fundamentais para o seu bem-estar.

Com informações do site Selfie PT