Relacionamento: Você está se tornando dependente do seu parceiro? Esses sinais vão te ajudar a descobrir

Tem coisa melhor do que estar em um relacionamento com alguém que você ama? É sobre ter uma pessoa todos os dias para dividir os altos e baixos, confiar os medos e as inseguranças, e fazer planos para o futuro.

No entanto, é preciso tomar cuidado para não cair na dependência através de pequenas ações que você considera sinais de amor. Contudo, perceber um vínculo amoroso codependente não é tão fácil.

Por isso, que tal conhecer alguns agora mesmo sinais para detectar se você está se tornando dependente do seu parceiro e não percebeu? Confira 5 a seguir, extraídos do portal Soy Carmín (texto em espanhol):

1. Você o idealiza demais

Um dos principais sinais de que você está se tornando dependente do seu parceiro é que você o idealiza demais. Isso porque, normalmente, quando nos apaixonamos, há uma tendência de ver tudo de belo na pessoa, ignorando seus defeitos e até nos incomodamos quando alguém fala mal ou não gosta de algo que ela fez.

2. Você se distancia dos seus amigos para estar com ele

Quando você está se tornando dependente do seu parceiro, sente necessidade de estar com ele e, até certo ponto, é normal quando estão apenas começando a se conhecer e namorar. No entanto, existe uma diferença entre o desejo de estar ao lado dele e deixar de lado o resto de seus amigos e familiares.

3. Pensar em terminar te deixa ansiosa

Terminar um relacionamento é tão natural quanto se apaixonar. Embora a paixão seja uma fase que todos gostamos, ela não dura para sempre. Então, é preciso entender que quando as coisas não funcionam mais, é normal que a relação acabe.

Porém, se quando você pensa em terminar com seu parceiro surge um sentimento de ansiedade, é porque você provavelmente tem medo de perdê-lo e isso é apreensão.

4. Você reage exageradamente às coisas que ele faz

Se o seu parceiro saiu com os amigos, não te liga e você começa a ficar chateada ou desesperada, é porque provavelmente está reagindo exageradamente a tudo que ele faz. Isso pode indicar que está começando a depender dele.

5. Você o justifica o tempo todo

Às vezes, estamos tão apaixonadas que temos dificuldade em reconhecer quando nosso parceiro faz coisas que não são certas. Por isso, em vez de reconhecer e falar sobre o assunto, preferimos justificar.

Nesta situação, é importante que você considere se se justifica como faz com seu parceiro. Se a resposta for não, é claramente porque existe codependência no relacionamento.