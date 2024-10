Esses rituais da sorte vão ajudar você a conseguir um emprego em outubro

Em tempos atuais, parece ter ficado cada vez mais difícil conseguir um emprego, não é mesmo? Entretanto, é fundamental não perder as esperanças, manter os esforços e permanecer sempre com uma atitude positiva.

Colocar em prática alguns rituais simples também é uma forma de complementar a atração de encontrar um bom emprego, trocar de trabalho por algo melhor ou ter uma renda maior.

Por isso, que tal conhecer agora mesmo alguns rituais da sorte que vão ajudar você a conseguir um emprego este mês? Confira 3 a seguir, retirados do portal Soy Carmín (texto em espanhol):

1. Ritual com laranja e moedas

Acenda uma vela verde e medite sobre o que deseja para sua casa, pensando em abundância, dinheiro e prosperidade. Em uma xícara, adicione sal e coloque 3 moedas de pequeno valor. Deixe-as lá por 3 minutos e depois retire-as.

Em seguida, pegue uma laranja e faça furos nas laterais com uma faca e insira as moedas. Agora realize este pedido aos seus anjos da guarda: “Forças de todos os anjos do reino de Deus, peço para mim, para minha família, preciso do poder da atração do dinheiro. Minha casa precisa da bondade desta vida, que não nos falte o pão de cada dia, e peço sempre o que é justo, amém.”

Então, você dirá a frase: “O dinheiro vem para mim, o dinheiro vem para mim, o dinheiro vem para mim”. Depois, coloque a cera da vela onde colocou as moedas na laranja e cubra também a parte superior para que todas as coisas boas fiquem em casa. Deixe a laranja por 7 dias na mesinha de centro e depois de um tempo enterre em uma área verde ou no seu jardim.

2. Ritual com sete velas

Disponha sete velas em torno de um pedaço de carvão preto, pois esse mineral absorverá as más energias e dará lugar ao sucesso. Em seguida, acenda as velas e faça seu desejo enquanto elas queimam.

3. Ritual com laranja e canela

Tenha em mente que o laranja está relacionada à prosperidade e serve para atrair amor, criatividade, abundância, trabalho e dinheiro. Primeiro, coloque 1/3 xícara de sal grosso em um recipiente.

Em seguida, faça 4 cortes em uma laranja para poder abri-la, mas não completamente. Coloque a fruta sobre o sal, abra-a e coloque dentro de um punhado de arroz cru e um pouco de canela.

Coloque este amuleto em um lugar especial da sua casa e guarde-o por dois dias. Depois de um tempo, jogue-o fora e assim você afastará as energias ruins e tudo que for negativo.