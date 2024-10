Descubra as revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes para esta primeira quarta do mês

Confira as revelações do tarot, nesta quarta-feira (2), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

A carta “Julgamento” do tarot anuncia um novo começo, é hora de brilhar como nunca antes. O tarot também destaca que é importanter tomar cuidado com gastos impulsivos.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Prepare-se para uma fase cheia de surpresas. A carta ‘O Louco’ convida você a sair da sua zona de conforto e abraçar novas oportunidades. A abundância está a caminho, então invista em seus projetos.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

A carta ‘O Eremita’ convida você a refletir e tomar decisões com calma. É hora de ouvir sua intuição. Cuidado com amores precipitados; reserve tempo para conhecer alguém e evite relacionamentos tóxicos.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

A carta ‘O Imperador’ coroa você, indicando que é hora de tomar as rédeas e alcançar o sucesso. A estabilidade emocional e um parceiro sólido estão ao seu alcance; abra o coração e permita-se amar.

