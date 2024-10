O que são as calças gurkha? Como combinar essa moda confortável e elegante

A moda se reinventa de tempos em tempos e é aqui que surgem as calças gurkha, que têm sua origem no uniforme militar britânico do Nepal do século XIX, especificamente durante o confronto entre o exército britânico e os gurkhas em 1814.

O seu design masculino e clássico tem o poder de empoderar qualquer mulher, impulsionando celebridades como Cate Blanchett, Tilda Swinton e Ana de Armas a usá-los. Estas calças ganharam grande destaque nas tendências pela sua capacidade de elevar qualquer estilo com um toque de elegância e conforto.

O que são as calças gurkha?

De acordo com os especialistas, as calças gurkha são caracterizadas por uma cintura do tipo faixa e pregas frontais que realçam a figura de forma elegante. Em geral, elas não possuem fechos e botões na parte da frente, o que confere um estilo mais limpo e refinado ao conjunto.

São mais distintos e arrojados do que as calças jeans tradicionais e até mesmo as calças largas da moda atual, mas não tão formais quanto as calças feitas sob medida. Após a guerra, os nepaleses adotaram este estilo de calça gurkha, que inicialmente refletia a elegância militar britânica.

Com o tempo, o design foi adaptado para torná-lo mais versátil e acessível em diferentes contextos. Uma das características distintivas dessas calças é sua cintura alta estilo cinto com fivela dupla e pregas frontais que adicionam volume e sofisticação ao visual. Por esse motivo, são recomendadas para mulheres baixinhas que procuram alongar as pernas ou disfarçar a barriga.

Normalmente, eles são ajustados com botões laterais para manter uma aparência limpa e elegante, o que lhes confere um toque retro e sofisticado muito apreciado tanto nas passarelas quanto no street style. As calças gurkha são ideais para criar conjuntos de luxo sutis inspirados na moda clássica ou com um toque elegante para o dia a dia.