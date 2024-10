Top 10 produtos de sex shop que estão bombando na internet

Desde a pandemia, o isolamento social tem impulsionado o interesse em produtos eróticos vendidos pela internet. Pesquisas apontam que o setor de sex shops foi um dos que mais cresceram, com um aumento de mais de 100% nas vendas no primeiro semestre de 2021 em comparação ao mesmo período do ano anterior.

ANÚNCIO

Isso se deve, em grande parte, à busca crescente por produtos que proporcionam prazer e autoconhecimento, especialmente entre as mulheres, as principais consumidoras.

A seguir, listamos os 10 itens mais vendidos nas plataformas online!

1 - Bolinhas de óleo para banho

Essas bolinhas são revestidas com gelatina e liberam aromas determinados durante o uso. Existem versões que esquentam, esfriam ou fazem as duas coisas.

2 - Excitante feminino para o ponto G

Um gel que estimula a sensibilidade do clitóris, melhorando a lubrificação e intensificando o prazer.

3 - Pó afrodisíaco para bebidas

Esse pó pode ser misturado em bebidas e promete intensificar as sensações durante o sexo.

4 - Pomada oriental para homens

Um creme que retarda a ejaculação e aquece a área aplicada. Recomenda-se testar em outra parte do corpo antes de usar.

ANÚNCIO

5 - Gel para sexo anal

Muito procurado para aumentar o conforto e a sensibilidade durante o ato, conforto o desconforto.

6 - Vibrador em formato bullet

Pequenos e discretos, esses vibradores são populares por sua praticidade e controle de intensidade remota.

7 - Prótese peniana de 20 cm

Disponíveis em diversos tamanhos, núcleos e texturas, essas próteses são amplamente utilizadas com ou sem embarques.

8 - Gel para sexo oral

Cada vez mais variado em sabores e texturas, esse gel é um dos favoritos na categoria de cosméticos eróticos.

9 - Lingerie sexy

Um clássico que nunca sai de moda, ideal para apimentar a relação.

10 - Anel peniano com vibrador

Esse acessório ajuda a prolongar a ereção e proporciona vibrações adicionais durante o sexo.

O aumento na procura por esses itens evidencia a evolução do mercado erótico, que deixou de ser visto como tabu para se tornar parte da vida cotidiana de muitos consumidores.

A busca por novas experiências e o desejo de autoconhecimento têm sido fatores determinantes para o crescimento desses segmentos, especialmente entre as mulheres.