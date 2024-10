Perfume: 4 fragrâncias frescas e marinhas que têm a magia de te levar à praia

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um agradável e duradouro aroma ao corpo humano. Além disso, ele é capaz de ajudar a aumentar a autoestima, fazendo com que você se sinta mais atraente.

E se você ama a praia, nada melhor do que usar perfumes frescos e marinhos, principalmente agora que diversos estados do Brasil estão registrando recordes de altas temperaturas.

Por isso, que tal conhecer agora mesmo as fragrâncias que têm a magia de te levar à praia, mesmo estando longe dela? Confira 4 a seguir, extraídas do portal Soy Carmín (texto em espanhol):

Salty Amber Cologne, de Jo Malone London

Nesta fragrância, Jo Malone London optou por uma mistura requintada de aromas que não conhece gênero, por ser unissex. Possui notas de âmbar, água salgada e algas marinhas que combinam com cardamomo, murta e patchouli. Para os especialistas, usar este perfume é igual a lembrar a profundidade do mar e a brisa marítima matinal.

On The Beach, de Louis Vuitton

Esta é uma fragrância nova, já que a Louis Vuitton a lançou em 2021. Suas notas são cítricas, pois incluem yuzu japonês, néroli, alecrim, tomilho, cravo e pimenta rosa; Estas notas combinam na perfeição com as notas de cipreste amadeirada que fazem com que On The Beach transporte as pessoas para uma tarde de praia, enquanto caminham, sentem a areia e observam o pôr do sol.

Escale À Portofino, de Dior

Esta fragrância Dior é fresca, cítrica e aromática porque inclui principalmente essências mediterrânicas, evocando uma escapadela à Riviera Italiana, indica a mesma casa francesa. Possui notas de bergamota da Calábria, cedro da Itália, petitgrain da Sicília, amêndoa amarga, flor de laranjeira e cipreste. Sem dúvida, este perfume é uma fuga para a praia de forma sofisticada e elegante.

Acqua Di Goia, de Giorgio Armani

Se você quer relembrar a praia e é amante dos aromas doces e suaves, Acqua Di Goia, de Giorgio Armani, é para você porque suas notas são florais e marinhas. Isto é conseguido graças às notas de saída de limão de Amalti, água de jasmim e hortelã, enquanto as notas de saída são cedro, ládano francês e açúcar mascavo. Simplificando, esta fragrância é refrescante e relaxante, além de romântica e cheia de classe.