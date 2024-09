Calçados super confortáveis para arrasar na Primavera/ Verão 24

A PICCADILLY, uma das principais fabricantes de calçados femininos, apresenta na coleção De Sol a Sol para a temporada primavera-verão sua nova linha MAXI, que traz o único calçado brasileiro com tecnologia certificada pela ANVISA. Com modelos que refletem as tendências da estação, a nova coleção Maxi é ideal para atender aos diferentes perfis e rotinas, aliando tecnologia para oferecer um conforto excepcional, proporcionando bem-estar e estilo para mulheres que enfrentam o dia a dia agitado.

Desenvolvido para suprir as necessidades da mulher moderna, a linha possui uma exclusiva manta de biofibra que transforma o calor do corpo em raios infravermelhos longos, responsáveis por estimular a circulação sanguínea, trazendo benefícios como prevenção de inchaços e varizes, alívio de dores, eliminação de toxinas, além de contribuir para o bem-estar dos pés e pernas.

“A linha MAXI da PICCADILLY representa um marco na inovação de calçados femininos. Com a certificação da ANVISA, este calçado é pioneiro em tecnologia que não só proporciona conforto superior, mas também contribui para a saúde dos pés. Nosso desenvolvimento oferece às mulheres uma solução estilosa e funcional para enfrentar a correria do dia a dia com total bem-estar”, afirma Ana Carolina Grings, vice-presidente e diretora de produtos da PICCADILLY.

Com modelos variados, a linha foi projetada para se adaptar aos diferentes estilos e momentos da vida, oferecendo opções versáteis, seja para o trabalho, lazer ou ocasiões especiais. A coleção Maxi primavera-verão une estilo e as principais tendências da temporada, como feminilidade e romantismo, com detalhes que evocam os anos 60, como sapatilhas e modelos com multifivelas. Apresenta uma paleta que vai do clássico off-white ao vibrante limoncello, passando por tons contrastantes como vermelho e sofisticados metalizados. Além disso, oferece o máximo de conforto e tecnologia, sendo a escolha perfeita para quem valoriza o bem-estar em cada detalhe do dia.

PICCADILLY MAXI - Sapato Slingback Estela Salto Médio Off White com Preto

PICCADILLY MAXI - Sapato Slingback Estela Salto Médio Off White com Preto

Este sapato combina o clássico com o contemporâneo, destacando-se como uma peça-chave dentro das tendências da moda atual. Com um design inspirado nos anos 60, o modelo apresenta um elegante contraste entre preto e off white, criando um visual sofisticado e atemporal, perfeito para quem busca um look refinado, para acompanhar o movimento “quiet luxury”, que valoriza peças discretas e de qualidade. O calçado PICCADILLY MAXI, certificado pela ANVISA, oferece praticidade com calce fácil e tecnologia WIDE FIT, que acomoda confortavelmente os pés e previne dores do joanete. Com materiais elásticos, forro macio, palmilha de estabilidade e solado aderente, é ideal para quem passa longas horas de pé. Combine com saias midi para um look romântico e moderno.

R$ 269,90

PICCADILLY MAXI - Sandália Adriana Salto Médio Off White com Limoncello

PICCADILLY MAXI - Sandália Adriana Salto Médio Off White com Limoncello

A Sandália Adriana combina estilo e tecnologia para oferecer conforto e elegância. O modelo conta com um salto bloco de design moderno, destacando-se pela combinação de cores vibrantes, com o tom Limoncello no salto e na alça. A parte frontal traz uma tira em off white com delicadas perfurações, proporcionando leveza ao visual. Com a tecnologia exclusiva PICCADILLY MAXI, é o primeiro e único calçado brasileiro certificado pela ANVISA. Seu acabamento superconforto inclui forro acolchoado, palmilha de alta estabilidade e solado superaderente, tornando-o indispensável para quem passa longas horas de pé no trabalho.

R$ 279,90

PICCADILLY MAXI - Sapato Scarpin Estela Salto Médio Hibisco

PICCADILLY MAXI - Sapato Scarpin Estela Salto Médio Hibisco

Em um tom vibrante de vermelho, o scarpin é uma peça que une estilo e sofisticação. Com uma fivela prateada estrategicamente posicionada sobre a parte superior, ele ganha um toque clássico que eleva o design. O bico levemente quadrado completa o visual retrô, trazendo uma elegância nostálgica que remete às décadas de 60 e 70. Ideal para quem busca conforto sem abrir mão da tendência, o modelo é a escolha perfeita para compor looks que misturam modernidade e um charme atemporal. A peça possui a tecnologia PICCADILLY MAXI, o primeiro calçado brasileiro com certificação ANVISA e a tecnologia WIDE FIT, oferecendo conforto e ajuste perfeito com formas especiais.

R$ 269,90

PICCADILLY MAXI - Sapato Boneca Michele Salto Baixo Prata

PICCADILLY MAXI - Sapato Boneca Michele Salto Baixo Prata

Com sua tira distintiva, que vem fazendo um retorno à moda, simbolizando uma mistura de nostalgia e feminilidade, o sapato boneca é popular por sua versatilidade, adequado para looks casuais e mais formais. O acabamento prateado do sapato está alinhado com a tendência de tons metálicos que dominam tanto os acessórios quanto as roupas. O brilho metálico traz modernidade e um toque futurista ao visual. A peça conta com PICCADILLY MAXI, o primeiro e único calçado brasileiro com tecnologia certificada na ANVISA.

R$ 199,90

PICCADILLY MAXI - Sapato Slingback Silvia Salto Baixo Mirtilo

PICCADILLY MAXI - Sapato Slingback Silvia Salto Baixo Mirtilo

Destacando-se pelo tom suave de mirtilo, uma das principais tendências de moda para a temporada. O modelo slingback oferece praticidade com sua tira ajustável no calcanhar, enquanto as duas fivelas na parte superior remetem a um design inspirado no estilo Mary Jane, que voltou com força nas passarelas, agora reinterpretada com um toque moderno. O salto baixo e geométrico, com detalhes metálicos, oferece conforto sem perder a elegância, sendo ideal para compor looks do dia a dia com uma pegada moderna e feminina. A peça conta com PICCADILLY MAXI, o primeiro e único calçado brasileiro com tecnologia certificada na ANVISA.

R$ 259,90

Sobre a PICCADILLY

Presente no mercado há mais de 69 anos, a PICCADILLY COMPANY é uma das maiores empresas do país no setor calçadista feminino, com produtos em mais de 21 mil pontos de vendas no Brasil e no mundo, incluindo franquias, lojas exclusivas e multimarcas. Com 40 mil pares de calçados produzidos por dia, a empresa tem o propósito de encorajar as mulheres na sua caminhada. Sempre atenta ao impacto que pode causar no meio ambiente, a companhia investe constantemente em iniciativas sustentáveis que fizeram com que a empresa recebesse pela segunda vez o Selo Diamante no Programa Origem Sustentável agora em 2024. Líder no desenvolvimento e criação de tecnologias e diferenciais de conforto, a PICCADILLY COMPANY está presente em mais 100 países com 7 mil pontos de vendas no exterior, e conta hoje com 2 unidades fabris, uma sede corporativa, além de dois centros de distribuições, todos localizados no Rio Grande do Sul. São 2.500 colaboradores focados em oferecer qualidade, conforto, moda e bem-estar para suas consumidoras.

