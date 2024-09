Unhas pretas transparentes: 5 ideias para ser a mais elegante

As unhas pretas transparentes são elegantes e luxuosas

A unha preta sólida tornou-se um dos clássicos para usar no outono, mas ainda há muitas pessoas relutantes em experimentá-la porque acham que é muito forte, muito neutra ou sóbria.

Felizmente para aquelas que se sentem atraídas pelo esmalte preto, mas não tiveram coragem de usá-lo, nesta temporada haverá uma versão mais suave e chamativa deste básico.

Trata-se das unhas pretas transparentes, uma tendência que basicamente consiste em ter as unhas pintadas com um tom preto transparente e gelatinoso que oferece um acabamento tão sofisticado quanto sensual.

5 designs de unhas pretas transparentes

Se você está interessado nessa tendência, mas precisa de um pouco de inspiração, continue deslizando para encontrar cinco designs de unhas pretas transparentes bonitos e elegantes para recriar na temporada de outono.

Unhas pretas sólidas

Uma forma incrível de usar as unhas pretas transparentes é em um design que incorpore unhas pretas sólidas. Se você adicionar alguns corações sobre a tonalidade preta transparente, o resultado será um sonho.

Unhas pretas transparentes com pontas francesas e bolinhas

Outra forma de aderir à moda das unhas pretas transparentes é com uma francesinha feita com esmalte preto clássico, mas decorada com alguns pontos brancos e pretos para obter uma manicure chique.

Unhas pretas puras com glitter

As mais glamorosas podem optar por uma combinação de manicure preta transparente com bolinhas com uma camada de brilhos pretos em uma única unha. O acabamento é muito chamativo.

Unhas pretas puras com redemoinhos

As unhas de swirls estão na moda há anos e tudo indica que continuarão em tendência. Por isso, uma ótima maneira de aderir às unhas pretas transparentes é com um design que inclua redemoinhos e espaço negativo.

Unhas pretas transparentes com corações

As mais românticas precisam experimentar esta ideia de unhas pretas transparentes que inclui pontas francesas e estampado de coração em uma única manicure bonita, elegante e super feminina.