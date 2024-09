5 designs de unhas cibernéticas para experimentar: são chamativas e modernas

O mundo das manicures está em constante atualização. Por isso, surgem novos designs diferentes e técnicas inovadoras para decorar nossas unhas praticamente toda semana do mês.

Um dos estilos mais recentes a surgir e que conquistou adeptas são as unhas cyber, uma manicure moderna que integra escultura em 3D, detalhes cromados e toques de aura para um visual futurista.

5 designs de unhas cibernéticas

Se estar na vanguarda é o seu estilo, continue deslizando para descobrir cinco ideias destas unhas cibernéticas bonitas, elegantes e chamativas.

Os designs que apresentamos a seguir são muito variados e mostram que as unhas cibernéticas se adaptam aos gostos de todas: desde as mais ousadas até as mais minimalistas e discretas.

Unhas cibernéticas descombinadas

Uma ideia para aderir à tendência das unhas cibernéticas é com um design diferente que inclua todos os elementos que caracterizam esta manicure, como as ondas cromadas tridimensionais.

Cyber ​​​​nails são a última tendência de unhas Unhas Cibernéticas (Instagram)

Unhas cibernéticas em tons pastel

As unhas cibernéticas são usadas em tons escuros, mas também ficam incríveis em cores pastel. Como neste exemplo elaborado em tons suaves que combinam bem com detalhes cromados.

Cyber ​​​​nails são a última tendência de unhas Unhas Cibernéticas (Instagram)

Unhas cibernéticas + unhas de aura

O acabamento das unhas aura é um dos ingredientes mais recorrentes nas cyber nails. Por isso, uma ótima maneira de exibir essa manicure é com um design que integre esse efeito com enfeites prateados.

Cyber ​​​​nails são a última tendência de unhas Unhas Cibernéticas (Instagram)

Unhas cibernéticas neutras

As amantes de manicures minimalistas e neutras também podem adotar as unhas cibernéticas. Elas só precisam optar por um design com base nude ou leitoso adornado com figuras cromadas prateadas.

Cyber ​​​​nails são a última tendência de unhas Unhas Cibernéticas (Instagram)

Unhas cibernéticas verdes

Se você gosta de designs de unhas cibernéticas, mas procura algo com uma estética mais escura ou outonal, pode optar por uma manicure que combine uma aura verde com detalhes prateados desenhados à mão.