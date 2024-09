Nada de xadrez ou outras estampas! Como usar saias de estampa de zebra aos 50 anos e parecer mais jovem

Estas saias são elegantes e combinam com tudo

Se você tem 50 anos e quer parecer mais jovem, então deve aderir à tendência das saias com estampado de zebra e deixar para trás o tartan ou xadrez.

ANÚNCIO

E é que, de longe, esse tipo de estampado tem dominado as tendências, mas agora, o de zebra chegou para fechar o que resta do ano com chave de ouro e te ajudar a se destacar onde quer que vá.

Portanto, se quiser parecer mais jovem e moderna, mostramos alguns looks para usar esse tipo de saia e ficar elegante.

Como usar saias estampadas de zebra aos 50 e parecer mais jovem

Saia longa de zebra com top preto e saltos altos

Se quiser esbanjar elegância e estilo, aos 50 anos, você pode usar com total conforto e confiança uma saia midi de zebra e combiná-la com uma blusa preta.

Para completar este visual, use um par de saltos altos, seja pretos, brancos ou transparentes, para dar um toque extra ao look, e uma bolsa pequena preta, além de acessórios.

Saia de zebra com camisa branca

ANÚNCIO

Em outra opção sexy, mas muito elegante, você pode usar uma minissaia estampada de zebra e combiná-la com uma camisa branca que você possa usar por dentro.

Você pode complementar este visual com saltos ou botas pretas ou brancas e, é claro, adicionar uma bolsa e joias que te façam brilhar.

Saia midi de zebra aberta com jaqueta de couro e botas

Num visual elegante e sexy, você pode usar uma saia estampada de zebra aberta que chegue até os joelhos, ou um pouco abaixo, com uma camiseta ou suéter branco.

Para este traje, complemente com uma jaqueta de couro preta e umas botas no mesmo tom e, é claro, leve uma bolsa preta e chique, e você vai se destacar.

Saia lápis de zebra com blusa de mangas bufantes

Para outra roupa que te ajude a parecer mais jovem aos 50 anos em 2024, podes usar uma saia lápis de zebra que realce a tua figura perfeitamente, com uma blusa de mangas bufantes.

O ideal é que a blusa seja em tom neutro, seja branca, preta ou nude, e complemente este visual com sapatos nude ou stilettos e acessórios que combinem perfeitamente.