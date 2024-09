Horóscopo Chinês: os signos que podem enfrentar desafios no fim deste mês

Estes são os quatro signos do Horóscopo Chinês que podem enfrentar importantes desafios no fim deste mês de setembro. Confira:

Cabra

Como detalhado pelo site C5N, Para os nascidos sob o signo da Cabra, será um final de mês complexo, em que terão que resolver conflitos no trabalho e na família. Ocorrerão vários eventos que afetarão a forma como distribuem seu tempo produtivo e que gerarão conflitos importantes.

Tigre

Os nascidos no ano do Tigre estarão ocupados com seu drama pessoal e terão que aprender a escolher quem ajudar e quem não ajudar. Ocuparão espaços de autoridade com muita responsabilidade e isso implicará, além do próprio estresse, situações muito complicadas das quais não irão gostar nada.

Coelho

Para o Coelho, a preocupação e a tristeza ocorrerão quando estiver no fundo energético, a partir da união do Galo e do Dragão. Devem ter muito cuidado com os impulsos que possam surgir e ter serenidade nas próximas semanas, pois estas decisões podem condicioná-los até ao final do ano.

Macaco

Para os nascidos sob o signo do Macaco, haverá questões de dinheiro e casos amorosos. Devem se cuidar e avaliar muito bem quais decisões terão que tomar.

Ainda de acordo com as informações, terão baixíssima tolerância à frustração e pouco otimismo para diferentes planos e projetos, o que significará um atraso no que haviam avançado em 2024.

Com informações do site C5N

