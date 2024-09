Todo ser humano é impulsionado por metas e objetivos, contando com esforços e sacrifícios no meio do caminho, a fim de chegar a algum lugar. No entanto, quando não há disciplina, é possível se desviar do foco e prolongar ainda mais a chegada.

O psicólogo Michael Wiederman, que escreveu ao portal Psychology Today acerca do tema, trouxe um dos exemplos de autodisciplina.

“Como é a autodisciplina no trabalho? Às vezes, é a capacidade de resistir à tentação, como distrações para evitar uma tarefa específica ou tirar um donut da sala de descanso. Outras vezes é a capacidade de persistir numa tarefa quando a tua energia e motivação parecem estar a esgotar-se”, reflete o psicólogo.

“A solução pode ser tão simples como alterar o ambiente, como evitar a sala de descanso se alguém trouxer donuts para compartilhar”, complementa o especialista no artigo.

5 formas de ser uma pessoa mais disciplinada e assertiva com os objetivos

No texto Wiederman existem algumas formas de lidar com a autodisciplina, voltada a reflexões que vão gerenciar suas atitudes para não se perder no meio do caminho. Você pode começar a se policiar com coisas pequenas, como forma de se exercitar para a regulagem de atitudes de grande impacto em seu futuro.

Abaixo você confere as reflexões promovidas pelo especialista:

1. O poder do reforço.

Trate a si mesmo com alguma forma pequena para resistir à tentação ou persistir quando você não quer algo, de fato.

2. O poder do futuro.

Reflita: como sua vida futura seria melhor se você exercesse autodisciplina agora?

3. O poder das intenções de implementação.

Pré-decida como você responderá às situações.

4. O poder dos modelos de referência.

Imagine o que sua referência de exemplo faria.

5. O poder de construir esse músculo.

Como qualquer músculo, ele fica mais forte com o esforço.