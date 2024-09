Pixie francês: como adotar o corte de cabelo curto feminino mais versátil e moderno do ano

Se estiver renovando o seu visual para o final de 2024, com certeza está procurando dar ao seu cabelo uma atualização que reflita a transformação vibrante da temporada. Os cortes de cabelo com efeito rejuvenescedor são a tendência destes meses, como o ousado corte pixie francês que está crescendo entre as famosas.

Como é a moda do pixie francês no momento?

Dentro das opções de cortes de cabelo curto mais destacadas está o pixie francês, uma variante do popular corte pixie que se destaca por seu estilo chique e descontraído. Nesta ocasião, é caracterizado por sua textura suave e leve, alcançada através de camadas sutis que adicionam movimento e volume sem perder estrutura.

De acordo com os especialistas, a parte superior geralmente é mantida mais comprida do que os lados, o que permite uma variedade de formas de estilizá-la, seja com ondas suaves ou liso.

Além disso, inclui uma franja levemente bagunçada que acrescenta um toque de sofisticação casual ao visual. Uma das características-chave do pixie francês é a nuca mais polida, evitando parecer mais com um bob ou um mullet.

As camadas no topo do cabelo são essenciais para criar volume, tornando-o adequado para todos os tipos de texturas. A franja é outro elemento distintivo do pixie francês, trazendo versatilidade ao corte.

Ao contrário de outros estilos de cabelo curto, a franja é uma parte integral deste corte, oferecendo diferentes espessuras e comprimentos que se adaptam a diferentes preferências. O que é certo é que ela emoldura o rosto e cria a ilusão de uma testa menor.

Desde o volume vintage nas raízes até ondas suaves e curvadas, pode adaptar-se a diferentes estilos e preferências sem perder a sua essência chique e descontraída, o que estará em tendência até o final do ano, por isso pode ser a sua melhor carta na manga para dar as boas-vindas a 2025 em grande estilo.