A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Leão – Carta A Roda da Fortuna

É momento de encontrar novas oportunidades e até negócios que podem trazer bons resultados no presente. Uma ascensão e reconhecimento podem chegar em sua vida, mas é importante não deixar que isso suba seu ego ao ponto de se esquecer de pontos importantes em sua vida.

Virgem – Carta A Lua

É hora de manter os olhos bem abertos para as atitudes dos outros e as próprias, poias as tentações estão no caminho de todos. Cuidado para não se envolver em infidelidades ou romances proibidos, pois isso trará dores de cabeça que não serão facilmente resolvidas.

Libra – Carta O Diabo

Alguém pode ser vítima de erros que o fazem ser julgados pelos demais ou até mesmo em um tribunal literal. É hora de tomar atitudes com precaução e estar atento aos detalhes para não entrar em problemas ou ser o carrasco de quem não merece.

Escorpião – Carta A Estrela

Não tema mais, pois a chegou a hora de você receber a luz e apoio que merece. Fique atento aos conselhos que chegam, a própria intuição e as oportunidades que podem surgir repentinamente. Um contato com alguém influente pode surgir e ajudá-lo a chegar aonde deseja.