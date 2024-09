Quer disfarçar nariz e queixo, e ficar com o rosto mais definido? Veja estes 5 cortes de cabelo femininos

Ao escolher um corte de cabelo que favoreça nossa aparência, é importante considerar como realçar nossos traços mais atraentes e disfarçar aqueles aspectos com os quais não nos sentimos tão confortáveis. Por exemplo, há mulheres que desejam reduzir a aparência visual de seu nariz e queixo, algo que pode ser auxiliado por uma seleção adequada de penteado.

Cortes de cabelo femininos para disfarçar nariz e queixo

Bob assimétrico

O corte de cabelo bob assimétrico é perfeito para suavizar as linhas faciais e desviar a atenção de um nariz proeminente ou um queixo angular. Com diferentes comprimentos de cada lado, este estilo cria um efeito visual que equilibra a parte superior e inferior do rosto, proporcionando harmonia à sua aparência.

Corte em camadas

Optar por um corte em camadas é uma excelente maneira de suavizar os traços faciais proeminentes e adicionar volume e movimento ao seu cabelo. Ao criar camadas graduadas ao redor do rosto, é possível alcançar um efeito estilizado que desvia a atenção.

Franja lateral

Um franja lateral pode ser uma aliada poderosa para suavizar os traços faciais, pois ao cair diagonalmente sobre a testa, a franja cria uma linha visual que ajuda a equilibrar as proporções do rosto e desviar a atenção das áreas que deseja disfarçar.

Cabelo longo em camadas

Por outro lado, o cabelo longo em camadas é ideal para enquadrar o rosto e suavizar as feições. Ao ter camadas estrategicamente colocadas ao redor do rosto, você consegue um efeito de emagrecimento, além de adicionar textura e movimento ao seu cabelo.

Corte pixie texturizado

Se preferir um corte de cabelo curto, um pixie cut texturizado pode ser a opção perfeita para estilizar o seu rosto. Ao adicionar textura e volume através de camadas e desfiados suaves, este estilo cria um visual moderno e favorecedor, focando a atenção nos seus traços mais elogiosos.

Lembre-se de que a chave para escolher o corte de cabelo adequado está em destacar seus pontos fortes e disfarçar áreas com as quais você não se sente tão segura.