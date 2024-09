Os anjos revelam para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O oráculo dos anjos “O propósito da vida” pode trazer palavras e reflexões poderosas sobre o caminho que cada signo do zodíaco deve seguir. Confira a mensagem para os signos a seguir:

Sagitário

O caminho do amor está se consolidando em sua vida! É hora de organizar sua vida para se preparar para o futuro com aquela pessoa com quem você decidiu compartilhar amor. A convivência não é fácil, mas com confiança e respeito tudo se consegue.

Capricórnio

Sua intuição é o que mais o protege. Em situações difíceis, sempre ouça seu sexto sentido e nunca deixe que a sua alegria diminua, pois ela é a sua porta para se encher das boas energias do universo. Afaste-se da inveja.

Aquário

Os problemas são oportunidades para mostrar o que você é capaz de fazer e você é forte! Com confiança supere todos os obstáculos que estiverem no seu caminho, sem não esquecer nunca do amor e bondade.

Peixes

A sabedoria está mostrando a verdade e é preciso ver! Pare de depender dos outros para seguir em frente. Você é forte o suficiente para alcançar tudo o que deseja.