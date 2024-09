As mensagens deste domingo para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot

Confira as mensagens deste domingo (22) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

ANÚNCIO

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

Deixe as dúvidas de lado, porque as dúvidas causam bloqueios e confie tanto em si quanto no Invisível. Essa atitude é o que mais a/o ajudará a avançar.

Signo de Touro - De 20 de abril a 20 de maio

Você sabe que temos o direito de mudar de ideia, não é? A qualquer hora, em qualquer lugar! Se a situação não fizer mais sentido, ou se não lhe entusiasmar, você pode simplesmente desistir.

Signo de Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

O 9 de Paus fala na possibilidade de se deparar com alguns obstáculos, sendo um deles a sua própria insegurança que advém dos seus traumas que ainda não foram tratados.

ANÚNCIO

Signo de Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

O tarot de hoje destaca: Mude a sua rotina aborrecida. Por exemplo, a dança é uma opção para despertar essa sensualidade que está escondida.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Signo de Leão - De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot faz o seguinte puxão de orelha: Não há amor sem respeito! Não há amor sem admiração! Isso é carência ou medo da solidão.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Pode não ser fácil abrir as portas do seu coração, mas você pode ir fazendo isso aos poucos. Primeiro uma fresta, depois o postigo, e quando perceber, já estará com um coração cheio de luz e, consequentemente, de cura.

Com informações do site Selfie PT