As mensagens deste sábado para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot

Confira as mensagens deste sábado (21) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

O 8 de Ouros vem com a energia necessária para iniciar ou retomar os seus projetos, sejam eles profissionais ou amorosos. A Vida pode surpreendê-la/o com acontecimentos inesperados, guiando-a/o para os lugares certos, no momento certo — mas para que isso aconteça é preciso estar disponível

Signo de Touro - De 20 de abril a 20 de maio

O tarot destaca: Temos de seguir em frente, no entanto, podendo e devemos estender a mão a quem precisa, porque o egoísmo não faz parte do percurso espiritual.

Signo de Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

O tarot destaca: Nós somos o nosso próprio caminho e enquanto não percebermos isso ficaremos presos nesta rede.

Signo de Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

Tire esse peso dos ombros e da sua vida, e aprenda a desfrutar dela. Se você se permitir ser um pouco mais livre, pode ter certeza de que a vida vai te surpreender.

Signo de Leão - De 23 de julho a 22 de agosto

Perseguimos o que não devemos, como quem não nos trata bem. Insistimos em ‘lutar’ por amor. O tarot destaca: lutar por amor? Ou ele existe ou não existe.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O tarot revela uma fase de maior tranquilidade, pois situações tendem a ser resolvidas de maneira diferente do habitual. Guarde a espada e use e abuse do seu charme.

